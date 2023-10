Gossip

Vincenzo Chianese | 17 Ottobre 2023

Nuovo amore per Giacomo Urtis

In queste settimane si è molto parlato del presunto matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona, che ha fatto discutere il web. Tuttavia l’ex re dei paparazzi, nel corso dell’ospitata a Belve, ha smentito le voci di corridoio, affermando di volere molto bene al chirurgo e di avere un bel rapporto di amicizia con lui. Le nozze però sarebbero state, a detta di Corona, solo un fraintendimento. Sui social nel mentre è arrivata la reazione di Urtis, che rimasto col cuore spezzato ha dichiarato:

“Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io. Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole. Ma un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il web stupito. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Sembrerebbe infatti che Giacomo Urtis si sia fidanzato e che abbia dunque ritrovato l’amore. L’ex Vippone del Grande Fratello Vip si è mostrato sui social mano nella mano con un misterioso uomo, e a quel punto i più hanno ipotizzato che il chirurgo dei Vip abbia trovato un compagno.

Giacomo Urtis si è fidanzato pic.twitter.com/1DdRyudGDc — disagiotv (@disagio_tv) October 17, 2023

Al momento tuttavia Giacomo non è ancora intervenuto per fare chiarezza sulla situazione e non sappiamo chi sarebbe il suo presunto fidanzato. Non è escluso però che nelle prossime ore Urtis decida di rompere il silenzio per fare chiarezza sulla situazione. Ma chi avrà conquistato il cuore di Giacomo? Non resta che attendere per scoprirlo.