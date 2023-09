Spettacolo

26 Settembre 2023

Belve

La rivelazione di Fabrizio Corona su Urtis

Continuano le rivelazioni da parte di Fabrizio Corona nella prima puntata di Belve, in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Tra i vari argomenti toccati nel corso dell’intervista ha parlato della sua infanzia. La madre in passato ha parlato di lui come un bambino servizievole e dolce.

La Fagnani, poi, gli ha domandato qualche delucidazione in merito al presunto matrimonio con Giacomo Urtis. Gli ha chiesto se è vero se si sposeranno e l’ex paparazzo ha detto in maniera ironica:

“Stiamo organizzando. Io e Giacomo siamo amici da anni e anni. Abbiamo un rapporto… Lui ci ha creduto e ci è rimasto male. Ora è spaventato da ciò che sto per dire. Sarà lì davanti allo schermo a vedere se smentisco o confermo. Ma se ho chiesto di sposare Sara e ha detto di no, non vado da lui come ripiego”.

Poco dopo la conduttrice ha rincarato la dose e Fabrizio Corona ha affermato di non avere mai avuto esperienze omosessuali. Forse in futuro con Giacomo in quanto sta per completare la transizione in donna:

“Sempre sulla sottile linea ironica che sta nel cavalcare la notizia. Tra noi c’è un bene immenso. Se avessi avuto omosessuali lo avrei detto. Magari ora che diventa donna chissà. Ora si chiama Jenny, manca una parte della transazione”.

