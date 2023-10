Gossip

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Damiano David

Il presunto flirt di Damiano David

Damiano David e Giorgia Soleri hanno deciso di separarsi definitivamente diversi mesi fa. In un primo momento si trattava solo di rumor, mentre inseguito a parlare è stata per prima l’influencer. Quest’ultima di recente è tornata a parlare della rottura e di come l’ha superata:

“Con discreti calci in c**o, alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza. Ma giuro: ne vale la pena. E poi sarà più bello anche stare con altre persone […] Non sei senza la tua persona, hai ancora quella più importante: te. Abbracciati e accogli anche questo momento doloroso.

Sarà bellissimo prenderti la mano e accompagnarti verso la luce Io che penso che per fortuna ho ascendente e luna in Gemelli altrimenti il mio sole in Capricorno, che odia i cambiamenti, sai come l’avrebbe presa la fine di una storia di lunga più di cinque anni e un trasloco nel giro di sei mesi?“.

Al momento lei sarebbe single, mentre Damiano David starebbe avendo un flirt con una nota attrice e cantante americana. Stiamo parlando dell’ex stellina di Disney Channel Dove Cameron, diventata famosa grazie alla sitcom “Liv e Maddie” e alla serie di film “The Descendants“.

I rumor hanno avuto inizio quando i Maneskin hanno partecipato a un afterparty al Dirty Mondays di Los Angeles dopo il loro concerto. Dai video circolati in rete sembrerebbe che tra loro sia scattato un bacio, anche se non ne abbiamo la certezza.

Un indizio, però che avrebbe alimentato le voci di corridoio, si può trovare sotto all’ultimo post pubblicato proprio da Damiano David. Il cantante, infatti, ha postato una immagine in mutande con la scritta “Angel Boy“. Dove Cameron ha commentato con le emoji di un orsacchiotto e un angelo.

Il commento di Dove Cameron sotto la foto di Damiano David

Ad oggi si tratta solo di indiscrezioni, ma vedremo come evolverà la situazione. Voi continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.