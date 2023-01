NEWS

Nicolò Figini | 5 Gennaio 2023

La risposta di Giacomo Urtis

Da qualche tempo Giacomo Urtis ha cambiato il suo look. Ha abbandonato i capelli corti e la barba perfettamente disegnata per sfoggiare uno stile completamente opposto. Di recente, infatti, nelle sue Stories di Instagram e nel feed lo abbiamo visto con i capelli biondi più lunghi e un viso rasato. Questa trasformazione all’inizio ha un po’ stupito i suoi fa, il quali hanno colto l’occasione per fargli alcune domande. Non appena l’ex vippone ha aperto un box nelle sue Stories, infatti, qualcuno ha chiesto stesse compiendo la transizione per cambiare di genere.

Questa la sua risposta: “Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. Sono sempre io con un po’ di fluidità”. Ecco, quindi, spiegato il motivo per il quale Giacomo ha scelto questo nuovo stile. I rumor, iniziati ad Halloween quando si è travestito da donna, possono anche terminare qui. Nel mentre il cuore del chirurgo estetico è ancora libero e da poco tempo ha rilasciato delle dichiarazioni su un uomo che l’ha molto colpito.

Stiamo parlando di Barù, che con lui ha partecipato al Grande Fratello vip 6. Giacomo Urtis è convinto che se si incontrassero di nuovo oggi l’ex vippone non potrebbe resistergli: “In qualche modo lo avrò. Barù è più attratto da me che da Jessica. Poi magari sembro anche spocchioso, ma da come mi guardava e dalle cose che mi diceva… Poi mi faceva sempre tanti complimenti. Un uomo non ti fa complimenti se non gli interessi“. Vedremo se avrà ragione.

