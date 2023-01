NEWS

Nicolò Figini | 5 Gennaio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Luca Onestini su Soleil

Ieri sera protagonisti della serata sono stati Nikita Pelizon e Luca Onestini. Quest’ultimo sta tentando di riavvicinarsi alla vippona e tutto ciò ha provocato la gelosia di Oriana Marzoli. Quest’ultima, in seguito, insieme a Giaele e Nicole Murgia l’ha attaccata: “Lei è ridicola. Lei si sentiva fi*a perché io ho rosicato in quel momento. Ma non ho rosicato perché avevo paura di lei“. Successivamente il pubblico a casa ha potuto assistere a un altro momento con protagoniste Antonella e la Pelizon, le quali hanno stretto un forte legame in questi ultimi giorni.

fakestini non riesce ad intortare antonella, arriva Nikita e non potendo sparare fesserie parla sopra e scappa come un coniglio🤡🤡🤡 #gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/MZIv6xxDTr — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 4, 2023

Come vediamo anche dal video qui sotto ci troviamo nella zona trucco e Nikita sta riportando un discorso che gli è stato fatto da Onestini. Il vippone gli avrebbe rivelato che cosa pensa davvero di lei Soleil Sorge. Nonostante in puntata l’abbia difesa, infatti, l’influencer non proverebbe simpatia per la concorrente: “Chi ti difendeva è la tua prima hater“. Lei però ha specificato: “Uno, io non conosco Soleil. Due, io credo mi abbia difeso per solidarietà. Perché è solidale verso l’universo femminile. Terzo, cosa vorresti fare? Mettermi anche contro di lei? Please, baby, come on“.

fakestini inventandosi che @Soleil_stasi odia Nikita



Ma lei "non la conosco -mi avrà difeso per solidarietà femminile – cosa vuoi metttermi anche contro di lei?Pls c'mon" 👑



antonella che non si fa intortare



tarzan annullato 🤡#gfvip #soleilarmy #nikiters #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/batF0uQAMx — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 4, 2023

Antonella, che la stava ascoltando, ha riferito anche una conversazione avuta con Luca Onestini durante la quale parlavano di Nikita: “Lo sappiamo che ci siamo parlate male io e Nikita. Ci siamo chiarite, scusate e ora abbiamo iniziato. E lui ‘Eh adesso chi vi crede’. Ma che mi frega se non crede alla nostra amicizia o al nostro avvicinamento. Non me ne frega un cavolo“. A questo punto la Pelizon è scoppiata in una fragorosa risata come per deridere il comportamento di Luca.

