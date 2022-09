1 Le parole di Giaele De Donà

Sono passati una manciata di giorni dalla partenza del Grande Fratello Vip 7, ma sembrerebbe che le dinamiche del gioco siano già partite. Ieri sera, nel corso della seconda puntata del reality, a varcare la porta rossa sono stati gli ultimi 8 Vipponi e a fare il suo ingresso in casa è stata anche Giaele De Donà. La modella così in queste ore si è già messa in gioco, e sembrerebbe nutrire poca simpatia verso una delle sue coinquiline. Di chi parliamo? Di Ginevra Lamborghini! Negli ultimi giorni come sappiamo si è discusso a lungo della sorella di Elettra. Le due infatti da ben tre anni hanno interrotto i rapporti, e non si rivolgono più la parola. Proprio Ginevra sta cercando di fare il possibile per riavvicinarsi alla cantante, ma solo nel corso dell’ultima diretta quest’ultima ha inviato una diffida non solo a sua sorella, ma anche al programma.

Questa mattina così a dire la sua è stata proprio Giaele. La modella infatti, chiacchierando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, ha duramente criticato Ginevra, affermando come secondo lei voglia fare troppo la vittima (QUI per il video). Ma non solo. La nuova Vippona ha infatti svelato anche un retroscena che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Stando alle sue parole, Giaele De Donà sarebbe a conoscenza del vero motivo della litigata tra Ginevra ed Elettra Lamborghini. Tuttavia non appena la modella ha iniziato a parlare, la regia ha censurato il momento staccando l’inquadratura, e il motivo sembrerebbe essere facilmente intuibile. A causa della diffida ricevuta dalla cantante infatti gli autori non possono mandare in onda immagini di Vipponi che parlano di lei.

Nel mentre la De Donà in queste ore ha anche fatto discutere per via di una stoccata a Elisabetta Gregoraci. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.