Chi è Sara Manfuso? Età, altezza, vita privata e Instagram

Opinionista ed ex modella, Sara Manfuso è stata scelta da Alfonso Signorini come concorrente del GF Vip 7. Ma cosa sappiamo di lei? Qui ciò che sappiamo sull’età, l’altezza, la vita privata, dove seguirla su Instagram e la carriera.

Chi è Sara Manfuso

Nome e Cognome: Sara Manfuso

Data di nascita: 26 agosto 1984

Luogo di nascita: Cassino (Frosinone)

Età: 38 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: ex modella e opinionista

Marito: Sara è sposata con Andrea Romano

Figli: Sara ha una figlia

Tatuaggi: Sara ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @saramanfuso

Sara Manfuso età e altezza

Quanti anni ha Sara Manfuso e cosa sappiamo della sua biografia? L’opinionista è nata il 26 agosto 1984 a Cassino, sotto il segno zodiacale della Vergine. La sua età è di 38 anni.

Se qualcuno si chiede altezza e peso di Sara Manfuso, al momento non abbiamo informazioni a riguardo.

Come vedremo anche nella carriera è stata modella in passato e ha studiato Storia e analisi delle idee filosofiche a Cassino. Con gli anni si è fatta conoscere, diventando opinionista televisiva.

Vita privata

Passiamo alla vita privata. Con chi è sposata Sara Manfuso? Dal 2012 convive e dal 2020 è sposata con il deputato del PD, Andrea Romano.

In passato però ha avuto un ex marito. Parliamo di Alfredo D’Attore, anche lui deputato del PD. Sara Manfuso ha figli? Sì, insieme a D’Attore ha avuto una figlia. Dove vive l’opinionista? Se qualcuno se lo chiede la risposta è Roma.

A Storie Italiane ha rivelato di essere stata vittima di violenza in passato, quando aveva appena 17 anni. Questo l’ha poi spinta a occuparsi in prima persona di questa grave problematica. Oggi è infatti Presidente dell’Associazione #IoCosì, in difesa dei diritti delle donne.

Tra le curiosità possiamo dire che ama molto lo sport e in particolare il pilates.

Dove seguire Sara Manfuso: Instagram e social

Instagram è il social più utilizzato da Sara Manfuso, dove è possibile seguirla. È presente anche su Facebook con un account privato e su Twitter.

L’opinionista e concorrente del GF Vip 7 pubblica nel suo account tantissime foto in compagnia di parenti e amici, non mancano anche immagini sul lavoro e non.

Numerosi i follower al suo seguito che incrementeranno di sicuro con la sua presenza nel reality.

Carriera

Opinionista, ex modella e freelance per alcune testate giornalistiche, scopriamo la carriera di Sara Manfuso.

Come abbiamo detto precedentemente dopo aver frequentato il Liceo Artistico Anton Giulio Bragaglia, ha studiato Storia e analisi delle idee filosofiche presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Ha iniziato a lavorare come modella, conciliando il tutto con lo studio. Interessata a temi politici e sociali, pian piano si è fatta largo come inviata televisiva.

Ha avuto modo anche di candidarsi in politica con il centrosinistra, come capolista di +Europa.

Con il passare del tempo, Sara Manfuso ha avuto modo di diventare anche opinionista. L’abbiamo vista ospite di diversi programmi TV da Rai a Mediaset, da Estate in Diretta a Mattino 5, Storie Italiane, Dritto e Rovescio e non solo.

Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 ha aperto i battenti il 19 settembre 2022 e nel cast vediamo anche la presenza di Sara Manfuso.

Nella clip di presentazione si definisce una persona schietta e diretta: “Non ho peli sulla lingua, mi piace essere franca e diretta. Dicono che sono maestrina”. Nel discorso ha dichiarato ancora di occuparsi personalmente della lotta contro la violenza di genere, poiché anche lei in passato ne è stata vittima. Informazione che sicuramente verrà approfondita lungo il suo percorso.

Ma chi presenta e quando è iniziato il Grande Fratello Vip 2022? Come abbiamo detto la data di inizio del reality è il 19 settembre, mentre a presentare la trasmissione è ancora Alfonso Signorini, con al suo fianco le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Anche questa edizione del GF Vip 7 vanta la presenza di un gran bel numero di concorrenti. Ma chi sono tutti i protagonisti del reality show? Qui di seguito l’elenco delle donne della Casa:

Antonella Fiordelisi

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Ginevra Lamborghini

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso

Wilma Goich

Conosciuto il cast delle vippone, scopriamo chi sono gli uomini della Casa del Grande Fratello Vip 7:

Alberto De Pisis

Amaurys Perez

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

George Ciupilan

Giovanni Ciacci

Luca Salatino

(IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Sara Manfuso al GF Vip 7

Al GF Vip 7 l’arrivo di Sara Manfuso è segnato per il 19 settembre 2022. La concorrente ha fatto il suo ingresso nella Casa, ma come se la caverà?

Seguendo passo passo il suo percorso vedremo come si evolverà l’avventura.

1° settimana: Sara dopo il suo arrivo è stata protagonista di un simpatico episodio. Ha scambiato Luca per uno chef mandato dal GF Vip e non aveva capito che in realtà si trattasse di un coinquilino.

Ha avuto modo di raccontare anche qualcosa della sua vita privata e ha espresso il suo giudizio su Attilio, per poi avere un confronto con lui. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.