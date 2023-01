NEWS

Nicolò Figini | 27 Gennaio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Giaele De Donà

Come sappiamo Giaele De Donà è sposata con Bradford, un imprenditore americano. Tuttavia, fin dai primi momenti dentro la casa, ha sempre professato l’amore libero in accordo con il compagno. Entrambi, infatti, se vogliono possono divertirsi con altre persone a patto che non vadano di mezzo i sentimenti. La concorrente del GF Vip non ha fatto nulla di male, ma in questo ultimo periodo si è avvicinata molto ad Andrea Maestrelli. Probabilmente non succederà nulla tra loro, soprattutto tra le mura del reality, ma i fan un po’ ci sperano.

In precedenza, invece, la De Donà si era molto legata ad Antonino Spinalbese. Con il passare del tempo, tuttavia, ci sono state delle incomprensioni che più o meno sono state sanate. I litigi, comunque, non sono mancati in questi mesi. Ad ogni modo, ieri sera, la vippona ha fatto una rivelazione inaspettata. Durante la serata giochi ha risposto a una domanda dei conduttori Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria: “Giaele, ti faccio la prima domanda un po’ scomoda. Se Antonino ci fosse stato, avresti fatto l’amore con lui?“.

Nel video qui sopra possiamo vedere Giaele De Donà mentre fa una risata imbarazzata e afferma: “Rispondo, non mangio. Probabilmente sì ma non in casa. Sì, non al Grande Fratello“. Tavassi ha fatto una battuta: “Ma come non in casa? Dove? In giardino?“. L’altra ha replicato: “Basta, ho detto sì, ho detto sì!“. Voi ve la sareste aspettata questa risposta? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Vedremo nei prossimi mesi come evolverà il loro rapporto. Il Grande Fratello Vip durerà ancora molto tempo e potrebbe accadere di tutto per quanto riguarda le dinamiche interne. Seguiteci per non perdervi nessun aggiornamento e nessuna news.