Andrea Sanna | 27 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’imitazione di Nicole Murgia

Ieri al GF Vip è andato in onda il GF Game Night, dove i vipponi si sono messi alla prova con imitazioni e sketch divertenti. Uno su tutti l’imitazione fatta da Nicole Murgia nei confronti di Oriana Marzoli. Se la venezuelana ci ha riso su e ha piuttosto gradito (a differenza di quella che fece Antonella Fiordelisi), la schermitrice ha avuto qualcosa da ridire.

Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria si sono collegati con il confessionale dove, ad attenderli, c’era Nicole Murgia con una parrucca bionda, uno spazzolino da denti in mano, con addosso un costume da bagno, un asciugamano, degli occhiali da sole e la sigaretta. Insomma l’attrice ha studiato il personaggio di Oriana nel dettaglio. Poi ha preso la parola dicendo di dover indossare gli occhiali perché fanno parte del suo personaggio e “perché qui in confessionale c’è il sole”.

A seguire Nicole Murgia nelle vesti della Marzoli ha aggiunto di non fare confessionali senza trucco perché la guardano tutti. Spazio poi all’amore: “Sono molto confusa per l’amore. Di chi sono innamorata? Oggi che giorno è? Giovedì? Allora Ciupy. Domani? Venerdì di Antonino. Poi il week end prima Attilio e dopo la domenica Daniele. Se porto Dani a cena fuori? Ma va, andiamo dentro l’armadio”.

Ma non è finita. Questo perché sempre Nicole Murgia nella sua parodia ha chiamato in causa anche Antonella Fiordelisi, ricordando la nomination di Donnamaria a Oriana: “Edoardo mi ha nominata! Si è fatto influenzare nella nomination, anche se non lo ammette. Non dice la verità. Adesso sono in una nomination tosta con Nikita e George. Ma Alfonso ha detto che sono la Reina e quindi non esco. Amore fidati non esco e vinco. Io resto qui, sono troppo importante”.

Se i più hanno preso sul ridere la battuta fatta da Nicole Murgia, Antonella Fiordelisi (che aveva un ruolo nella trasmissione) ha preferito non partecipare e, oltretutto, si è arrabbiata con la coinquilina. Quest’ultima avrebbe provato a parlarci ma con scarsi risultati. Parlando con Edoardo, Luca e Oriana, la Murgia si è sfogata:

“Ha detto di essersela presa per la mia frase su Edoardo. Continuava a dirmi che l’abbiamo derisa e abbiamo fatto gruppo contro di lei. Io stavo imitando Oriana mer ridere ma non ha capito. Se c’era una che doveva offendersi quella era Oriana, dato che ho detto che cambia un uomo al giorno, ma ha capito il gioco. Ha iniziato a dirmi ‘come fai a essere amica di Oriana che ti nascondeva che si baciava con Daniele, sapendo che ti piace”.

Antonella Fiordelisi ha sentito le parole di Nicole Murgia e ha inveito contro la coinquilina: “Potete evitare di parlare di me?! Visto che fate il game Night e parlare di me anche se non partecipo. Fate più bella figura a stare zitti. Crescete, che poi avete 30 anni a testa“.

A seguito dell’accaduto la Casa si è spaccata in due e alcuni come Daniele Dal Moro si sono schierati con l’ex schermitrice. In questo video vediamo Daniele riprendere proprio Nicole Murgia: “Non capisco. Sapete che le dà fastidio, ma lo fate comunque”, ha detto.