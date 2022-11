Chi è Giaele del GF Vip 7? Età, marito e Instagram

Vediamo tutte le informazioni su Sofia Giaele De Donà, concorrente del GF Vip 7. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Sofia Giaele De Donà

Nome e cognome: Sofia Giaele De Donà (nota come Giaele)

Età: 24 anni

Data di nascita: 13 ottobre 1998

Luogo di nascita: Conegliano Veneto

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Giornalista

Figli: ha una figlia, Alessia

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sofiagiaelededona

Sofia Giaele De Donà età e biografia

Chi è e quanti anni ha Sofia Giaele De Donà, concorrente del GF Vip 7? La sua data di nascita corrisponde al 13 ottobre 1998. L’età è di 24 anni. Non abbiamo informazioni sull’altezza o sul peso.

Lo stesso possiamo dirlo per quanto riguarda i genitori, ovvero la madre e il padre. Sappiamo che in famiglia non è figlia unica. Ha un fratello che si chiama Mathias, di 19 anni.

Per quanto riguarda gli studi, si trasferisce da giovane a Milano per frequentare l’Accademia del Lusso. Nel mentre diventa una fashion blogger.

La vita privata di Giaele De Donà

Parlando della vita privata di Giaele sotto l’aspetto sentimentale, sappiamo che ha celebrato il proprio matrimonio nel 2022. Di conseguenza ha un marito e non più un fidanzato.

Dopo una relazione di quattro anni, quindi, lei e il compagno sono convolati a nozze. Sul suo profilo Instagram si possono vedere foto e video dell’evento svoltosi negli Stati Uniti, paese d’origini del marito.

Dove seguire Giaele del GF Vip 7: Instagram e social

Dove seguire Sofia Giaele De Donà del GF Vip 7? Sui social non la troviamo su Facebook o Twitter.

Ha un account su TikTok, il quale conta oltre 23mila follower. Su Instagram, invece, ne contiamo 100mila, ma sicuramente saranno destinati a salire con il tempo. Qui la troviamo mentre si fa dei selfie o mentre è insieme alla famiglia.

Carriera

La carriera di Giaele ha inizio come modella all’età di 15 anni. In quel periodo, però, coltiva anche la passione come stilista e produttrice di moda.

A inizio 2021 fonda il suo brand che porta le iniziali del suo nome. In seguito apre un secondo brand che fa solo vestiti per donne musulmane e realizzando una collezione di Hijab.

Ha preso parte al reality show Ti spedisco i convento con Wendy (alias Martina), Stefania Messina, Valentina Grimaldi ed Emy Buono.

Ti spedisco in convento

Il programma, andato in onda su Real Time e Discovery+, ha fatto ottenere a Giaele De Donà un notevolissimo successo. Grazie a Ti spedisco in convento, infatti, si è fatta amare da molte persone che hanno iniziato a seguirla sui social.

Passiamo all’esperienza al GF Vip…

Sofia Giaele De Donà al GF Vip 7

Giovedì 22 settembre 2022 inizia l’avventura di Giaele al GF Vip 7. Questa va in onda due volte alla settimana su Canale 5 dalle ore 21:45 circa. Le repliche verranno trasmesse su Mediaset Infinity.

La diretta h24, invece, può essere gustata su Mediaset Extra e il sito ufficiale del Grande Fratello Vip.

I concorrenti del GF Vip 7

Sofia Giaele De Donà è solo una dei concorrenti del GF Vip 7. Ecco gli altri inquilini della Casa:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi

Cristina Quaranta – ELIMINATA

Elenoire Ferruzzi – ELIMINATA

Gegia – ELIMINATA

Ginevra Lamborghini – SQUALIFICATA

Micol Incorvaia

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso – RITIRATA

Sarah Altobello

Wilma Goich

Alberto De Pisis

Amaurys Perez – ELIMINATO

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi

George Ciupilan

Giovanni Ciacci – ELIMINATO

Luca Onestini

Luca Salatino

Luciano Punzo

Marco Bellavia – RITIRATO

Alla conduzione troviamo ancora una volta Alfonso Signorini. Come opinioniste, invece, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Alla postazione social, inoltre, Giulia Salemi.

Passiamo, ora, ai percorso del concorrente…

Il percorso di Giaele al GF Vip

Sofia Giaele De Donà comincia il percorso al Grande Fratello Vip 7 giovedì 22 settembre 2022. Fa la conoscenza dei suoi compagni di viaggio. Vedremo con chi litigherà e con chi legherà.

1° settimana: Giaele ha già avuto modo di far parlare di sé al GF Vip. Prima ha sparato a zero su Elisabetta Gregoraci, poi ha parlato del rapporto con il marito. Infine ha avuto uno scontro acceso con Antonella.

2° settimana : Proprio in puntata Antonella e Giaele hanno litigato e dopo una nomination la prima ha accusato la seconda di averle scritto prima del programma per dormire insieme. La De Donà ha ammesso di averla sentita, rivelando però come la Fiordelisi le avrebbe chiesto di mettersi d’accordo con finte liti per creare dinamiche. Oltretutto Antonella pare un po’ infastidita della vicinanza di Giaele a Edoardo , ragazzo per cui sembra nutrire un interesse. Giaele ha anche discusso, per poi chiarire, con Carolina . Diverbio acceso anche con Ginevra , dove non se le sono mandate a dire anche in puntata. Proprio in puntata si è tornati a parlare del suo matrimonio e anche suo marito è intervenuto.

3° e 4° settimana : Giaele è crollata nel post puntata del GF Vip dopo gli ennesimi attacchi sul suo matrimonio. Si continua a discutere di questo e a riguardo sono intervenute le amiche e suo fratello. Alcune affermazioni fatte su Pamela hanno fatto discutere. La concorrente sembra essere sempre al centro della polemica. Ad attaccarla nel corso della settimana anche l’ex moglie di suo marito. Lei ha svelato di provare una curiosità per Antonino , ma di non avvicinarsi troppo perché rispettosa della persona che ha fuori.

Intanto sarebbero spuntate delle foto di Brad in compagnia di un’altra donna. Nel mentre Giaele ha svelato a detta tua senza cattiveria a Edoardo del massaggio di Antonella ad Antonino. Poi si è scusata con loro. In tutto ciò anche il fratello ha svelato dei retroscena sulla ragazza.

Ha ricevuto una sorpresa da suo marito per il compleanno, ma non è escluso che presto possa scoprire del bacio tra Brad e la donna con il quale è stato paparazzato.

5° e 6° settimana: C’è chi ha ancora da ridire circa la sua relazione e vicinanza nella Casa ad Antonino. In settimana ha avuto qualche battibecco con i vipponi, in particolare con Carolina. È rimasta male per alcune nomination ricevute, in particolare quella di Nikita. Sebbene la Pelizon si sia spiegata, questo ha generato dure reazioni di Giaele nei suoi confronti e per tutta la settimana ha avuto da ridire, nonostante si siano confrontate a lungo. Con Wilma (che l’ha sempre nominata) ed Elenoire si è molto sfogata. Dopo gli attriti con Nikita si sono chiarite. Divergenze invece con Antonino. È stata lei a fare da tramite tra Daniele ed Elenoire e ha preso le difese della Ferruzzi. Battibecco in puntata con Ginevra.

È venuta a sapere delle foto di Brad con altre donne e ora è curiosa di scoprire di che si tratti. Non manca qualche discussione così come la vicinanza con Antonino. Che è successo sotto le coperte?

7° settimana: Ha visto le foto del marito in compagnia di una sua migliore amica e altre donne e ha notato che non porta l’anello. Questa situazione le sta dando qualche pensiero. Nonostante questo, però, è sempre molto vicina ad Antonino, i due trascorrono molto tempo sotto le coperte e si sono appartati provando a eludere le telecamere. (IN AGGIORNAMENTO)

