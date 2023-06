NEWS

Nicolò Figini | 7 Giugno 2023

GF Vip 7

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Di recente Giaele De Donà ha rilasciato una lunga intervista all’interno della quale ha affrontato vari argomenti. Tra questi, per esempio, anche la possibilità di prendere parte a una futura edizione di Temptation Island. L’ex vippona ha affermato di sognare di tornare all’interno di un reality, ma non con Brad perché pensa che potrebbe sentirsi a disagio:

“Non andrei mai a fare Temptation Island con Brad, ma non tanto per me o per il programma, ma per Brad. Per lui è già stato difficile venirmi a trovare in finale, un programma come concorrente non lo farebbe mai, e non solo per la lingua italiana, che non sa, ma per come è fatto lui…

Nell’ultimo periodo lo sto facendo diventare meno riservato e più social, devo dire che sta diventando un po’ più flessibile… ma non credo nei miracoli“.

Successivamente, poi, Giaele De Donà ha ancora una volta affrontato una domanda che da tempo tutti quanti le fanno. Che cos’è davvero successo sotto le coperte con Antonino Spinalbese durante il Grande Fratello Vip 7? I due sono diventati grandi amici e all’inizio del loro percorso, nonostante lei sia sposata, in molti sognavano nascesse un sentimento profondo:

“Tutti mi fanno sempre la stessa domanda: ‘Ma davvero non è successo niente sotto le coperte?’. No, ragazzi, vi assicuro che non c’è davvero mai stato nulla sotto le coperte o in qualsiasi altro posto”.

Giustamente Giaele è felicemente sposata e non avrebbe mai fatto nulla per ferire il marito. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.