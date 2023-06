“Mi si sono rotte le acque”: lo scherzo di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta

NEWS

Debora Parigi | 7 Giugno 2023

Uomini e donne

Lo scherzo in gravidanza di Natalia Paragoni al fidanzato Andrea Zelletta

Si avvicina la fine della gravidanza di Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice, che porta in grembo una bambina, è fidanzata con l’ex tronista Andrea Zelletta che appunto la scelse a Uomini e donne. Una coppia bellissima e amatissima e che è anche molto seguita sui social.

Come detto, non ,anca molto al parto e così Natalia oggi ha deciso di fare uno scherzo ad Andrea proprio inerente la gravidanza. Ha finto che le si fossero rotte le acque. E ha messo il video sul suo profilo Instagram per immortalare la reazione del fidanzato.

In pratica Natalia Paragoni si è messa sul terrazzo e ha posizionato il telefono su un tavolino in modo che non sembrasse che riprendesse. Poi, con una bottiglietta, si è versata un po’ d’acqua sul vestito e ha tamponato, dando appunto la sensazione della rottura delle acque. Infine ha chiamato Andrea Zelletta (che si stava facendo la doccia) urlandogli che le si erano rotte le acque. Lui è arrivato abbastanza alla svelta mentre si stava vestendo e si è mostrato un attimo nel panico, ma subito pronto a partire per l’ospedale. Lei lo ha quindi bloccato dicendogli che era uno scherzo.

La Paragoni ha anche scritto: “Ero troppo curiosa di vedere la sua reazione. Andrea in panico totale. La prossima volta sarà più veloce e preparato, povero stava facendo la doccia. Che cattiva che sono”.

Lo scherzo delle acque che si rompono non è il primo tra le coppie vip. A dicembre dello scorso anno, infatti, anche Alice Campello aveva finto con il marito, il calciatore Alvaro Morata, la rottura delle acque. Anche in quel caso il padre del futuro nascituro si era precipitato in aiuto per poi scoprire che era tutto uno scherzo.