Ecco perché Brad, il marito di Giaele, non ha ancora accettato il confronto

Vincenzo Chianese | 10 Novembre 2022

GF Vip 7

Sonia Bruganelli vs Antonella Fiordelisi

Puntata intensa quella di stasera al Grande Fratello Vip 7. Poco fa infatti c’è stato un acceso scontro tra Sonia Bruganelli e Antonella Fiordelisi che sta facendo discutere il web. Tutto è iniziato quando nel corso della nuova diretta si è tornati a parlare della relazione nata tra la schermitrice ed Edoardo Donnamaria, che in questi giorni ha vissuto dei momenti non semplici. L’ingresso di Micol Incorvaia e l’arrivo in casa dell’ex fidanzato di Antonella hanno infatti messo a dura prova la coppia, che tuttavia attualmente sembrerebbe aver ritrovato la serenità. Tuttavia proprio a Sonia non sono piaciuti alcuni atteggiamenti della Fiordelisi verso Donnamaria, e così l’opinionista non ha potuto fare a meno di dire la sua. Ma non solo. La Bruganelli ha infatti attaccato anche i genitori di Antonella, che stanno sostenendo in ogni modo la relazione tra i due Vipponi. Sonia ha così affermato:

“Sono rimasta un pochino sconvolta e toccata da un padre che entra in casa e dice a un ragazzo ‘io e mamma siamo dei Donnalisi’ è come dire fuori funzionano i Donnalisi”.

Naturalmente non è tardata ad arrivare la replica di Antonella Fiordelisi, che a quel punto su tutte le furie ha invitato Sonia Bruganelli a seguire non solo le puntate in prima serata, ma anche i daytime. L’opinionista così non ha potuto fare a meno di ribattere, e ha così affermato:

“Non lo devi dire a me dove devo guardare il daytime dato che lavoro a Mediaset da vent’anni. Tesoro non ti devi nemmeno avvicinare e paragonare a me”.

“Tesoro non ti devi nemmeno avvicinare e paragonare a me, vuoi che te lo dico in inglese? You are not on my level” MIO DIO SONIA STASERA ON FIRE 🔥 #gfvippic.twitter.com/vY4jhWArl7 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 10, 2022

Le parole di Sonia Bruganelli hanno letteralmente infiammato il web e in questi minuti gli utenti stanno commentando appassionatamente lo scontro avvenuto tra l’opinionista e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7.