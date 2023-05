Chi è Aurora Tropea di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Dama del Trono Over di Uomini e Donne dalla stagione 2020-2021, Aurora Tropea è tra le protagoniste più discusse della trasmissione di Canale 5. Scopriamo e conosciamo tutte le curiosità sul suo conto: dall’età, alla vita privata e lavoro e dov’è possibile seguirla su Instagram e social vari.

Aurora Tropea età e biografia

Siamo certi che volete conoscere tutte le informazioni sulla dama. La prima domanda che tutti si pongono è come si chiama di cognome Aurora di Uomini e Donne? La protagonista del dating show si chiama Aurora Tropea.

Non conosciamo il luogo di nascita di Aurora, ma sappiamo che è nata in Toscana il 14 marzo 1970 e la sua età è di 53 anni. Nulle al momento invece le informazioni su altezza e peso.

Purtroppo riguardo alla biografia della Tropea non sappiamo molto altro.

Vita privata

Della vita sentimentale e privata di Aurora Tropea non si conosce molto. A differenza di altri protagonisti del Trono Over è molto più riservata. La dama ha raccontato che dopo la morte di suo padre ha innalzato un muro che spesso le ha impedito di fare entrare altri uomini nel suo mondo.

Tutto ciò però è riuscita ad affrontarlo grazie alla partecipazione al dating show di Canale 5. Oggi Aurora è single e quindi di trovare la propria anima gemella.

Tra le altre curiosità sul suo conto, sappiamo che Aurora di Uomini e Donne ama le canzoni di Antonello Venditti e fa beneficenza. Come vedremo nella carriera la dama ha un negozio, ama gli animali, lo sport (in particolare basket e golf). Oltretutto Aurora è anche una motociclista e viaggia spesso in solitaria.

Dove seguire Aurora di Uomini e Donne: Instagram e social

Come si chiama Aurora di Uomini e Donne su Instagram? Se volete seguire la dama vi basta digitare @auroratropea nella barra di ricerche. Ha un profilo privato, dunque dovrete attendere di ricevere l’autorizzazione da parte sua.

In ogni caso la dama si racconta tra vita privata e impegni a Uomini e Donne. Aurora è presente anche su Facebook.

Carriera

Che lavoro fa Aurora di Uomini e Donne e cosa sappiamo della sua carriera? La dama del Trono Over è proprietaria di un negozio di tessuti, dal nome L’Officina del cuore, presente in zona Montesacro a Roma.

La passione per la moda fin da giovanissima l’ha spinta dunque in questo settore, diventando imprenditrice, che divide con quello della TV dato che oramai da diverso tempo fa parte di questo mondo.

Aurora Tropea a Uomini e Donne

Come abbiamo detto nell’introduzione la dama è arrivata nella trasmissione di Maria De Filippi nella stagione 2020/2021. Qui ha avuto diverse frequentazioni e la troviamo protagonista di tanti scontri.

Grazie al dating show abbiamo anche scoperto che la mamma di Aurora è amica di Gemma Galgani.

Ma concentriamoci ora sul suo percorso nel programma…

Il percorso di Aurora a Uomini e Donne

Chi corteggiava Aurora di Uomini e Donne e dunque con chi usciva? Partiamo con il dire che il suo arrivo risale alla stagione 2020-2021. Ha fatto la conoscenza di diversi cavalieri, tra cui Jean Pierre, ex fiamma di Gemma Galgani.

Poi Aurora a Uomini e Donne ha avuto modo di conoscere meglio Biagio Di Maro, che nel mentre stava frequentando Gemma, Questo ha suscitato la rivalità tra i due scatenando delle discussioni. Entrambe le dame non hanno nascosto il loro interesse per Biagio.

Nella medesima stagione Aurora Tropea ha rivelato a Uomini e Donne di aver subito una truffa dal cavaliere Giordano Martelli. Lui le avrebbe chiesto un prestito di 100 Euro destinati ai suoi figli. Questo però non le avrebbe restituito il tutto, ma addirittura avrebbe minacciato la dama nel momento in cui ha fatto presente questa cosa.

A seguire nel 2020 ha frequentato anche Germano Avolio, che però è uscito dalla trasmissione con Valentina Autiero. Poi altre conoscenze con Stefano e Giancarlo. Quest’ultimo ha dichiarato di non definirsi attratto e volerle dare una sorta di esclusiva. Aurora ha manifestato delusione, ma nonostante tutto ha continuato a frequentarlo. Gianni ha lanciato l’accusa che i due avrebbero stipulato un accordo. Ma così non sarà perché anche Giancarlo l’ha poi delusa. La loro frequentazione si è interrotta.

Questo ha provocato in lei del profondo malessere. Poi Aurora ha fatto la conoscenza di Francesco, più giovane di lei di circa 10 anni. E ancora con Aurelio, elisoccorritore dei vigili del fuoco.

Oggi Aurora Tropea è tornata a Uomini e Donne e da febbraio 2023 fa parte fissa del cast. Ha avuto diverse liti sia con Armando Incarnato e anche con gli opinionisti non sembra andare granché d’accordo, specie con Gianni Sperti.

Per quanto riguarda Incarnato l’ha accusato di essere lì per visibilità e avere una fidanzata fuori e ha coinvolto anche Lucrezia, vecchia conoscenza di Armando. Scontri, come dicevamo, anche con Gianni. L’opinionista sostiene che dopo il suo ritorno in tanti lo insultano sui social con profili fake.

