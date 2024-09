Giornaliste, autrice, scrittrice e conduttrice televisiva. Myrta Merlino ha un curriculum di tutto rispetto. Ma cosa sappiamo di lei nel dettaglio? Chi è la conduttrice? Ecco alcune delle tante notizie e curiosità sul suo conto: dall’età all’altezza, per passare a vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e i vari social.

Chi è Myrta Merlino

Nome e Cognome: Myrta Merlino

Data di nascita: 3 maggio 1969

Luogo di nascita: Napoli

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: giornalista, autrice, scrittrice e conduttrice televisiva

Fidanzato: Myrta oggi è fidanzata con Marco Tardelli

Figli: Pietro e Giulio Tucci, Caterina Arcuri

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @myrtamerlino

Myrta Merlino età, altezza e biografia

Quanti anni ha Myrta Merlino e dov’è nata? La conduttrice ha 55 anni d’età ed è nata a Napoli il 3 maggio del 1969. Il suo segno zodiacale dunque è il Toro.

Per chi si stesse chiedendo invece quanto è alta la Merlino, pare che l’altezza corrisponda a 1 metro e 80 centimetri. Non sappiamo invece qual è il suo peso.

In cosa è laureata Myrta Merlino? Conseguito il diploma al Liceo Classico, si è laureata con lode in Scienze politiche con una tesi in Diritto internazionale sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori.

La vita privata

Capitolo vita privata. Chi sono i genitori di Myrta Merlino? Il padre è Giuseppe Merlino, noto francesista e sua madre Annamaria Palermo, è stata sinologa e direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino.

Soffermandoci sulla sfera sentimentale, oggi Myrta Merlino è impegnata. Chi è il fidanzato di Myrta Merlino? L’uomo al suo fianco oggi è Marco Tardelli, ex calciatore ed ex allenatore di calcio.

In passato però la Merlino ha avuto delle relazioni da cui sono nati dei figli. La conduttrice è l’ex moglie di Domenico Arcuri. Con lui ha avuto una figlia di nome Caterina nel 2004.

Precedentemente però ha avuto dei gemelli, Pietro e Giulio Tucci, nati da una passata relazione nel 1997. Non sappiamo però chi è il padre dei gemelli della Merlino.

Dove seguire Myrta Merlino: Instagram e social

Per chi avesse il piacere c’è modo di poter seguire Myrta Merlino su diverse piattaforme social. La giornalista detiene una pagina su Facebook, ma anche una su Twitter eInstagram.

In tutti e tre i social network la presentatrice si racconta tra lavoro e vita privata. Non mancano infatti foto in compagnia di amici, familiari e insieme al suo fidanzato Marco Tardelli.

Carriera

E della carriera di Myrta Merlino che sappiamo? La sua prima professione è stata presso la Direzione Generale del Mercato Interno, nell’ambito dei Servizi Finanziari per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea.

La carriera da giornalista ha preso il via quando ha avviato una collaborazione con la pagina dedicata all’economia del quotidiano Il Mattino. Nel 1995 è entrata a far parte dell’Ordine de giornalisti e come vedremo l’abbiamo vista protagonista di tante trasmissioni.

È bene ricordare anche che ha scritto per diverse testate giornalistiche negli anni. Dopo Il Mattino, infatti segnaliamo Il Sole 24 Ore,Il Messaggero, Panorama e International Herald Tribune.Poi ancora tra gli altri Libération, Families in Business e Nord e Sud. Senza dimenticare chiaramente Il Secolo XIX, Il Resto del Carlino e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Non tutti sanno, probabilmente, ma Myrta Merlino il 30 dicembre 2020 ha ricevuto l’onorificenza dal Capo di Stato. È stata insignita Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana.

In carriera la conduttrice vanta anche diversi riconoscimenti. Dal Premio Sulmona di Giornalismo nel 2014 al Premio Semplicemente Donna per l’informazione del 2016. Nell’elenco anche il Premio giornalistico Matilde Serio nel 2019. L’anno successivo ha ricevuto invece il Premio Nazionale Pratola al giornalismo televisivo.

Passiamo poi al 2021 quando ha ottenuto il Premio Biagio Agnes per la Televisione e infine nel 2022 il Premio Pio Alferano.

È giusto ricordare anche che Myrta Merlino negli anni ha sempre aderito a campagne di sensibilizzazione importanti a difesa delle donne, della comunità LGBT e i tanti temi caldi che colpiscono l’Italia e il resto del mondo. È anche ambasciatrice UNICEF.

I programmi TV con Myrta Merlino

Nel corso della sua carriera Myrta Merlino ha lavorato per diversi programmi. Nel 1994 è stata inviata di Mixer su Rai 2. Tre anni più tardi, quindi nel 1997, l’abbiamo vista a La Storia siamo noi su RaiSat 3. Qui è stata curatrice della rubrica I segni del comando.

Poi dal 2002 al 2004 ha preso parte come ospite fisso a Casa Rai 1. Tra gli altri programmi segnaliamo ancora:

Economix (Rai Edu 1, 2005-2008); Effetto domino (LA7, 2010-2011); L’aria che tira (LA7, 2011-2023); L’aria che tira stasera (LA7, 2014-2023); L’aria di domenica (LA7, 2020) e Pomeriggio Cinque (Canale 5, dal 2023)

Di alcuni programmi è stata anche autrice televisiva. Oltre a L’aria che tira e le sue varie versioni, si è occupata anche di Italia Maastricht su Rai 3, ma anche di La Storia siamo noi, Energia e Mister Euro.

L’aria che tira

A L’aria che tira, così come nei due spin-off della trasmissione, Myrta Merlino ha trattato temi politici, economici e di attualità.

Presenti in studio tanti ospiti pronti a intervenire e non sono mancati servizi e collegamenti, secondo la classica formula del talk show.

Pomeriggio 5

A partire dal 4 settembre 2023 Myrta Merlino è alla conduzione di Pomeriggio 5. La conduttrice ha preso il posto di Barbara d’Urso.

All’interno del programma tanti fatti di cronaca, attualità e non solo. Come annunciato le puntate sono presentate da un nuovo studio e dopo tanto tempo anche il pubblico ha potuto fare ritorno in studio. Presenti che hanno anche modo di intervenire.

La sua idea, come detto in diverse interviste, è quella di raccontare l’Italia partendo dalla vita delle persone.

C’è da dire che inizialmente la Merlino era destinata a una trasmissione su Rete 4, poi però Pier Silvio Berlusconi ha cambiato idea, affidandole appunto al trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Quando non le è possibile essere in diretta per altri impegni lavorativi o questioni personali, al suo posto interviene Giuseppe Brindisi.

Myrta Merlino in radio

Non solo televisione! Myrta Merlino ha condotto (nel 2001 e poi nel 2004/2005) anche un programma radiofonico su Rai Radio 2, dal titolo Alle 8 della sera.

I libri della Merlino

Dal 2003 Myrta Merlino ha pubblicato anche diversi libri. Ecco l’elenco completo:

La moneta(2003); Gli Affari nostri(2006); L’aria che tira (2012); Madri. Perché saranno loro a cambiare il nostro Paese (2015) e Donne che sfidano la tempesta (2021)