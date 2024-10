Dopo il successo del primo appuntamento del GialappaShow si pensa già alla seconda puntata. Chi sarà il co-conduttore accanto a Mago Forest? Per la prima volta arriva un volto maschile e si tratta di Valentino Rossi!

Valentino Rossi conduttore al GialappaShow

Che grande ritorno per la quarta edizione di GialappaShow! Ieri sera è andata in onda la prima puntata condotta da Mago Forest coadiuvato dalla presenza di Laura Pausini, protagonista di sketch davvero esilaranti. Ma nella prossima puntata del programma in onda su Sky e TV8 ci vedremo? Ebbene, ci sarà lui…il “Dottore”, Valentino Rossi!

Il pilota arriva per l’appunto dopo Laura Pausini che ieri sera grazie alla sua presenza ha portato il programma a raggiungere il 5,61% di share e 953.538 spettatori. L’arrivo di Valentino Rossi invece regala una novità importante al GialappaShow. Motivo? È la prima volta che Mago Forest viene affiancato da una presenza maschile. Ma da un uomo dei record come Rossi ci si aspetta di tutto.

La presenza di Valentino Rossi, esattamente come quella di Laura Pausini, è stata annunciata da uno sketch. Nel video diffuso sui social sentiamo dire: “Per condurre la seconda puntata del GialappaShow non abbiamo scelto un signor Rossi qualunque“. I vari protagonisti del programma hanno citato Serena Rossi e Vasco Rossi in modo ironico, ma a spuntarla è stato per l’appunto l’amatissimo pilota.

Altro grande colpo del programma di Sky! Ecco il filmato qui a seguire…

Mentre invece per la terza puntata del GialappaShow (in onda il 4 novembre), ad affiancare il Mago Forest (dopo Laura Pausini e Valentino Rossi) ci sarà Caterina Balivo. Ad annunciarlo è stata la stessa presentatrice a La Volta Buona.

Ne vedremo davvero delle belle. Il ritorno del GialappaShow è stato davvero scoppiettante. Che altre sorprese ci riserverà?