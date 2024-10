Ieri sera a Gialappa Show Laura Pausini è stata la co-conduttrice della prima puntata. Tra i momenti più divertenti ed esilaranti il duetto con Annalaisa, sulle note di un mashup speciale, “La Solitudine Bellissima”! Il risultato è davvero tutto da ridere.

Il duetto tra Laura Pausini e Annalaisa

Ieri sera mentre su Canale 5 andava in onda il Grande Fratello tra liti, delusioni, sorprese e nomination, dall’altra parte su TV8 è stata trasmessa la prima puntata di Gialappa Show. Ospite dell’appuntamento accanto a Mago Forest, lei: Laura Pausini!

Grande fan della trasmissione, la cantante pluripremiata e bandiera della musica italiana nel mondo, ha avuto il piacere di ricoprire il ruolo di co-conduttrice. Ma non solo, perché Laura Pausini è stata protagonista anche di momenti molto divertenti, come il duetto con Annalaisa!

LEGGI ANCHE: Holden e Sarah beccati insieme al concerto di Mahmood a Milano

Ci avevano dato già un accenno al compleanno di Laura Pausini, quando la comica Brenda Lodigiani (nei panni di Annalaisa per l’appunto) si è presentata per una sorpresa. Il desiderio di entrambe era quello di fare qualcosa insieme e divertirsi sul palco di Gialappa Show. E così è stato, quando insieme hanno cantato “La Solitudine Bellissima”, un mashup dei brani della cantante di Solarolo e dell’ex allieva di Amici.

Il risultato è uno spassosissimo duetto, diventato virale sui social in pochissimi secondi. Laura Pausini e Annalaisa si sono divertite tantissimo, come potete vedere in questo video.

Nel post puntata Laura Pausini sui social ha condiviso una serie di contenuti e a proposito del duetto ha dichiarato che “ogni promessa è debito”, poi ha spiegato:

“Nella mia vita ho avuto la fortuna di vivere tante esperienze ma questa mi mancava ed è stata una delle più divertenti in assoluto! Grazie Gialappa’s Band, Mago Forest e tutti gli attori comici di questo programma che per una notte ho vissuto come fosse anche un po’ mio! Spero vi siate divertiti anche voi con noi!”.

Insomma davvero impossibile non ridere!