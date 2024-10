Nella nuova stagione del Gialappa Show arriva l’imitazione di Angela dei Ricchi e Poveri da parte di Brenda Lodigiani! E non riuscirete a non ridere…

L’imitazione di Angela dei Ricchi e Poveri di Brenda Lodigiani

Prima puntata scoppiettante per la nuova stagione di Gialappa Show. Ieri in studio accanto a Mago Forest nel ruolo di co-conduttrice è arrivata Laura Pausini. La cantante si è resa protagonista di sketch divertenti, tra cui il duetto spassosissimo con Annalaisa, interpretata da Brenda Lodigiani.

E a proposito di Brenda ieri sera la nota attrice comica ci ha deliziati non solo delle sue parodie già note a tutti, ma ha presentato anche delle nuove idee. Una su tutte Angela Brambati dei Ricchi e Poveri. Sì, avete capito perfettamente. Mentre Laura Pausini si trovava a centro studio con Mago Forest, improvvisamente sono stati interrotti dall’incursione di Brenda Lodigiani nei panni di Angela.

Sia Mago Forest che Laura Pausini a fatica hanno trattenuto le risate, tra i volteggi e “mosse” di Angela, che per due volte si è presentata per un’apparizione. Non si è fermata a chiacchierare con loro, ma ha semplicemente fatto una sorta di “toccata e fuga”.

I fan si domandano ora se ci sarà o meno l’occasione di vedere ancora Brenda Lodigiani nelle vesti di Angela dei Ricchi e Poveri e se, magari, esattamente come accade con Annalaisa ci regalerà qualche istante in più di imitazione.

Non solo Angela dei Ricchi e Poveri

Come riportato da SpettacoloMusicaSport.com, che ha intervistato Brenda Lodigiani, Angela dei Ricchi è poveri non è l’unico personaggio. Questo perché la comica del Gialappa Show è tornata nei panni di Annalaisa ed Ester Ascione. E ha persino introdotto un altro difficilissimo protagonista della musica italiana da interpretare. Parliamo di Lazza!

Ma com’è nata l’idea? A rivelarlo è stata la stessa Brenda Lodigiani, come detto:

“Sembra l’inizio di una barzelletta… eravamo io, Marco e Giorgio invitati al compleanno di Laura Pausini e lì, tra i tanti ospiti, abbiamo visto Lazza e mi è scattata subito una curiosità incredibile.

Io e Lazza ci guardavamo, poi ho girato lo sguardo verso Marco e Giorgio e ci siamo capiti al volo, così ho cominciato a studiarlo. Mi divertiva l’idea di vestire i panni di un uomo, di imitare Lazza e abbiamo cercato di trovare una chiave che fosse il più originale possibile. Speriamo di aver fatto un buon lavoro”.

A giudicare dalle reazioni del pubblico, decisamente sì!