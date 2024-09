Il velino di Striscia la Notizia nel 2024 è Gianluca Briganti. Fisico scolpito e molto affascinante, conosciamo meglio chi è il performer, la sua età, le origini, la carriera e Instagram.

Chi è Gianluca Briganti

Nome e Cognome: Gianluca Briganti

Data di nascita: 3 dicembre 1986

Luogo di nascita: Viaraggio

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri circa

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: performer

Fidanzata: Non sappiamo se Gianluca è fidanzato

Figli: Al momento non sappiamo se Gianluca ha dei figli

Profilo Instagram: @gianluca_briganti

Gianluca Briganti età, altezza e origini

Ha lavorato in giro per il mondo da sempre, oggi nel 2024 lo ritroviamo come velino di Striscia la Notizia. Quanti anni ha e dov’è nato Gianluca Briganti? Qual è la sua altezza e le sue origini? Partiamo per ordine.

L’affascinante performer è nato a Viareggio il 3 dicembre 1986. È del segno zodiacale del Sagittario e la sua età oggi è di 37 anni. Su altezza e peso possiamo dire che se non abbiamo certezza effetti di quest’ultimo, dovrebbe essere alto circa 1 metro e 83 centimetri.

Le origini di Gianluca Briganti quali sono? Il velino di Striscia ha la mamma cilena e il papà napoletano. Ed è proprio grazie a sua mamma che ha ereditato questo amore per il ballo.

Non solo l’italiano, Gianluca parla molto bene anche l’inglese e lo spagnolo.

Vita privata

I fan di Striscia la Notizia e non si stanno domandando se Gianluca Briganti è fidanzato. Cosa sappiamo riguardo alla sua vita privata? A oggi non sappiamo se ha o meno una fidanzata o se sia sposato o ancora single.

Come possiamo vedere anche dai suoi social, si definisce un “figlio del mondo”, questo perché grazie al suo lavoro ha vissuto in diverse città, da Roma a Milano, mentre all’estero è stato a Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas.

Dove seguire il velino Gianluca Briganti: Instagram e social

Chiunque volesse può seguire il velino di Striscia la Notizia Gianluca Briganti sui social. È presente su diverse piattaforme, tra cui Instagram e Threads per esempio.

Proprio su Instagram ha anche una pagina dedicata alla fotografia, una delle sue più grandi passioni. Tanti volti hanno posato per lui, tra cui anche Adriano Bettinelli.

Dai social notiamo quanto Gianluca Briganti ami il suo lavoro e come tra le sue passioni ci sia il fitness e lo skateboarding. Peraltro ama l’estate, cucinare e… mangiare! Sui suoi profili grazie a foto e video mette spesso in mostra il suo bel fisico.

Foto Instagram – Gianluca Briganti

Carriera

E la carriera? Fino ai 19 anni Gianluca Briganti ha praticato il cacio. Solo un anno dopo ha capito e riscoperto la sua passione per recitazione e ballo, in particolare lo stile americano modern jazz.

Dopo essersi diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto presso l’Accademia MAS di Milano, ha iniziato a lavorare come performer in diversi musical europei. Da Flashdance a Tarzan, per passare a Bodyguard, Cats e La Famiglia Addams. Si passa poi a Priscilla – la regina del deserto, ma anche Il mondo di Patty e Dirty Dancing. Qui ha interpretato il protagonisti Johnny Castle.

Durante la sua carriera, come detto, abbiamo visto Gianluca Briganti in diversi programmi e anche in alcune serie TV, prima del suo arrivo nel 2024 a Striscia la Notizia quando è stato scelto come velino.

Magic Mike Live

Nel periodo a Las Vegas Gianluca è stato il primo italiano a far parte del cast del Magic Mike Live.

Programmi e serie TV

In televisione Gianluca Briganti ha preso parte a diversi programmi televisivi. Pensiamo per esempio a Crozza nel paese delle meraviglie su La7, piuttosto che Zelig Event su Canale 5. Poi è stata la volta di Pintus @ Ostia Antica su Italia 1.

Successivamente nel corso degli anni ha preso parte anche a Wanna dance? su Boing e Pintus @ Forum su Italia 1 e sempre sul medesimo canale in Special 90. Come vedremo invece nel 2024 Gianluca Briganti è velino di Striscia la Notizia.

Ma non solo programmi, anche serie TV. Nel 2022 è stato uno dei ballerini di Pitch Perfect: Bumper in Berlin e della miniserie italo-tedesca-statunitense dal titolo Those About to Die.

Gianluca Briganti velino a Striscia la Notizia

Con l’avvio della nuova stagione televisiva a Mediaset nel 2024, siamo venuti a conoscenza che Gianluca Briganti è il velino di Striscia la Notizia. A condividere con lui questa avventura Beatrice Coari.

Chi conduce Striscia la Notizia? Al timone a settembre 2024 ritroviamo Nino Frassica e Michelle Hunziker.