Gianluca Mech e i Tisanoreica Awards a Venezia 78: tutto dall’evento

Venezia festeggia Tisanoreica

Grande successo per la cerimonia di premiazione della prima edizione dei Tisanoreica Awards, presso lo spazio Hollywood Celebrities Lounge del Lido di Venezia.

Il riconoscimento – tenutosi nell’ambito degli eventi della settantottesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia – nasce per iniziativa di Gianluca Mech, per celebrare i 110 anni dell’azienda famosa per la Tisanoreica, ed è dedicato alla memoria di Giovanni Mech, padre di Gianluca.

I Tisanoreica Awards hanno l’obiettivo di premiare le personalità appartenenti al mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria o legate all’attualità che si sono distinte per le qualità umane e professionali o che seguono la filosofia e i valori vicini a Tisanoreica: cibo, ricerca scientifica, ecologia e salute.

Padrona di casa della serata, la giornalista e conduttrice TV Monica Marangoni, che ha accolto sul palco i premiati.

Premi e premiati

Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’attrice Monica Cruz. Il produttore Elio Bonsignore. Il patron di “Marateale” Nicola Timpone. Il professor Antonio Paoli. Il dottor Lorenzo Cenci, Natale Nigra e Roberto Gotti.

A consegnare i riconoscimenti, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, il direttore generale della Gianluca Mech SpA Fabio Dresti. La showgirl Aida Yespica. La conduttrice e modella curvy Elisa D’Ospina. Miss Earth Italy 2020 e Miss Europe 2019 WNTM Giulia Ragazzini. Le attrici Claudia Conte ed Elvia Llauder.

“Sono davvero felice per il grande successo che ha ottenuto la prima edizione dei Tisanoreica Awards”, commenta Gianluca Mech, che aggiunge: “Sono stati tanti gli ospiti di prestigio così come gli amici e i collaboratori che in tutti questi anni hanno lavorato con noi per portare avanti tutti gli studi scientifici e le attività legate all’azienda”.

