Chi è Gianluca Scamacca? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Andrea Sanna | 20 Giugno 2024

Chi è

È uno degli attaccanti italiani del momento. In forza all’Atalanta e alla Nazionale, Gianluca Scamacca è un grande punto di riferimento per i compagni di squadra e tifosi. Scopriamo qualche curiosità sul suo conto: chi è, la sua età, l’altezza e il peso, come si chiama la sua fidanzata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Gianluca Scamacca

Nome e Cognome: Gianluca Scamacca

Data di nascita: 1 gennaio 1999

Luogo di nascita: Roma

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 95 centimetri

Peso: 85 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: calciatore

Fidanzata: Gianluca è fidanzato con Flaminia Apolloni

Figli: Gianluca non ha figli

Tatuaggi: Scamacca ha tanti tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @iamscamacca

Gianluca Scamacca età, altezza, peso e biografia

Conosciamo la biografia e chi è Gianluca Scamacca: quanti anni ha? Dove è nato Scamacca e in quale quartiere? Nato a Roma il 1 gennaio 1999, è cresciuto nel quartiere di Fidene. L’età dell’attaccante dell’Atalanta è di 25 anni. Il suo segno zodiacale è il Capricorno.

Sappiamo quanto è alto e qual è il peso del calciatore? Scamacca ha un’altezza pari a 1 metro e 95 centimetri, mentre il peso è di 85 kg.

Oggi dove vive? Gianluca oggi vive a Bergamo così da poter stare più vicino alla sua squadra.

Vita privata

Ambito vita privata. Cosa sappiamo? Il calciatore romano è molto legato a sua madre Cristiana e a sua sorella Giulia. Con il papà Emiliano invece il rapporto è differente, tanto che lo stesso calciatore ha sempre chiesto privacy su questo argomento.

E per quanto riguarda i sentimenti? Gianluca Scamacca ha una fidanzata? Sì, l’attaccante dell’Atalanta è fidanzato con Flaminia Apolloni. Delle volte sono usciti alcuni rumor su una loro rottura, ma entrambi a modo loro hanno smentito con dediche d’amore sui social.

Dove seguire Gianluca Scamacca: Instagram e social

Sui maggiori social network è possibile seguire Gianluca Scamacca. Mentre su Facebook ci sono diverse pagine ma non è chiaro quale sia la sua ufficiale, c’è modo di trovare i suoi account su Instagram, Twitter e Threads.

Qui condivide per la maggiore immagini dei suoi successi sportivi, che si tratti delle partite con l’Atalanta, ma anche con la Nazionale. Non racconta molto, invece, per quel che riguarda la sua vita privata.

Gianluca Scamacca

Carriera

Che fine ha fatto il giocatore Scamacca e qual è il suo valore? Se vi state ponendo questa domanda e scoprire le date d’ingaggio del giocatore possiamo dire che ha fatto una lunga gavetta prima di giungere ad alti livelli e indossare la maglia dell’Atalanta e della Nazionale.

Scopriamo dunque alcune info sulla sua carriera. Cresciuto nelle giovanili della Lazio e della Roma, ha poi giocato nell’Under 17 e 19 del PSV e del Sassuolo. Tra le altre casacche indossate negli anni ricordiamo anche quella della Cremonese, un ruolo in prima squadra nei neroverdi del Sassuolo e in Olanda nel PEC Zwolle.

Gianluca Scamacca ha avuto modo di vestire anche i colori dell’Ascoli e del Genoa, fino al passaggio al Sassuolo nuovamente e poi il salto di qualità in Premier League. A puntare forte su di lui nel 2022 il West Ham, dove ha avuto modo di mettersi in risalto e creare intorno a sé una grande finestra di mercato. Tante importanti squadre erano interessate a lui, come l’Atalanta e big italiane. A spuntarla però sono stati i neroazzurri di Gasperini dove gioca attualmente.

Nei suoi anni di carriera Scamacca purtroppo è stato anche protagonista anche di qualche infortunio.

Invece se vi state chiedendo per quale squadra tifa Scamacca? Il giocatore dell’Atalanta pare sia di fede giallorossa (ovvero della Roma).

Se parliamo invece di trofei vinti, Scamacca vanta in bacheca un trofeo di Viareggio con il Sassuolo nel 2016/2017. Sempre lo stesso anno con l’Under 17 del PSV Eindhoven ha vinto una Dutch U17 Champion. Negli anni più recenti, per quanto riguarda i trofei internazionali, ha portato a casa una Conference League con il West Ham (anno 2022/2023).

Oggi, come detto, Gianluca Scamacca gioca nell’Atalanta e ha portato a casa un’Europa League nel 2023/2024. Per quanto riguarda invece le statistiche possiamo dire che nella stagione 2023/2024 ha giocato 44 partite (tra tutte le competizioni quali Serie A, Coppa Italia ed Europa League) e segnato 19 goal, tra cui 7 assist. Il buon rendimento gli ha permesso di conquistare la maglia della Nazionale per Euro 2024, dove ha ritrovato giocatori come Riccardo Calafiori e non solo!

Sul suo stipendio, invece, ci sono diversi dati relativi al suo contratto.