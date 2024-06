NEWS

Nicolò Figini | 17 Giugno 2024

Chi è

Andiamo a scoprire tutte le informazioni necessarie per conoscere Riccardo Calafiori, calciatore del Bologna e della Nazionale Italiana. Dall’età alla fidanzata passando per il profilo Instagram e la sua carriera.

Chi è Riccardo Calafiori

Nome e Cognome: Riccardo Calafiori

Data di nascita: 19 maggio 2002

Luogo di nascita: Roma

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Peso: 86 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: Calciatore

Fidanzata: Benedetta

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: ha vari tatuaggi visibili

Profilo Instagram: richycala

Riccardo Calafiori età e biografia

Chi è, quanti anni ha e dove è nato Riccardo Calafiori, il giocatore del Bologna? Il calciatore nasce a Roma il 19 maggio 2022, di conseguenza la sua età è di 22 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 88 centimetri, mentre il suo peso è di circa 86 kg.

In merito alla famiglia di Riccardo Calafiori non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che la madre e il padre lo hanno sempre sostenuto nel corso della carriera, fin da quando giocava nella Primavera della Roma. Ha anche una sorella minore di cui non sappiamo il nome.

Oggi vive a Bologna anche se non sappiamo in quale quartiere. Non abbiamo informazioni sul suo percorso di studi, ma adesso possiamo andare a scoprire qualche informazione in più sulla vita privata e sulle scelte di mercato che sono state fatte per lui.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Riccardo Calafiori per quanto riguarda la sfera sentimentale? Se siete curiosi di sapere chi è la fidanzata ve lo sveliamo noi: si chiama Benedetta e purtroppo il cognome non è di dominio pubblico.

Ha un profilo Instagram di quasi 10mila follower in cui pubblica vari estratti della sua vita e compare anche il fidanzato Riccardo.

Sappiamo infine che Riccardo tifa la squadra della Roma.

Dove seguire Riccardo Calafiori: Instagram e social

Dove possiamo seguire Riccardo Calafiori sui social? Per poter buttare un occhio nella vita del calciatore vi basterà accedere al suo profilo Instagram. Qui troviamo varie foto sul campo da calcio ma meno per quanto riguarda il privato.

Ad oggi il calciatore del Bologna non appare su Facebook e nemmeno su Twitter. Tuttavia ha un account TikTok che vanta quasi 11mila follower.

Andiamo a scoprire che fine ha fatto Calafiori oggi…

Carriera

Riccardo Calafiori ha cominciato la sua carriera nel mondo del calcio come terzino sinistro per poi passare a difensore centrale. Nel 2019 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati dopo il 2002 dal The Guardian, mentre nel 2021 la UEFA lo ha indicato come uno dei cinquanta giovani più promettenti dell’anno.

Ma dove giocava Riccardo Calafiori e dove gioca il calciatore oggi? Muove i primi passi nella Petriana entrando a far parte del settore giovanile della Roma all’età di 9 anni. Nel 2018 firma il primo contratto professionistico ma alla fine dell’anno un grave infortunio mette a rischio la sua carriera.

Rientra in campo un anno dopo battendosi contro squadre come il Milan e la Juventus. Dopo aver debuttato anche in UEFA Conference League, quindi, nel 2022 passa in prestito al Genoa e poi viene ceduto a titolo definitivo al Basilea. Ma dove gioca Calafiori nel 2024? Oggi è tornato in Italia giocando per il Bologna in Serie A.

Nel corso degli anni entra a far parte della Nazionale Under 15 e Under 21. Nel maggio del 2024 riceve la prima convocazione in Nazionale facendo il suo esordio in occasione del campionato d’Europa giocando contro la Turchia.

Non conosciamo la cifra esatta relativa al suo stipendio, ma possiamo dire che il Bologna pare abbia pagato 4 milioni di euro per avere Calafiori.