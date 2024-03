Chi è Gianluca Mancini? Età, altezza, moglie e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Chi è

Attualmente giocatore della Roma e della Nazionale Italiana, svolge il ruolo di difensore. Lui è Gianluca Mancini. Conosciamo meglio lo sportivo in questa scheda, dove abbiamo raccolto alcune curiosità sul suo conto: età, altezza, moglie e figli, carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Gianluca Mancini

Nome e Cognome: Gianluca Mancini

Data di nascita: 17 aprile 1996

Luogo di nascita: Pontedera (Pisa)

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 77 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: calciatore

Moglie: Gianluca è sposato con Elisa

Figli: Gianluca ha tre figlie

Tatuaggi: Gianluca ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @gianlumancio_23

Gianluca Mancini età, altezza e biografia

Da sempre con la passione per lo sport e per il calcio, qui i punti salienti della biografia del giocatore.

Quanti anni ha Gianluca Mancini, dov’è nato e qual è la sua altezza? Iniziamo con il dire che il difensore è nato a Pontedera (Pisa) il 17 aprile 1996. La sua età quindi è di 27 anni. È del segno zodiacale dell’Ariete. L’altezza di Mancini invece è di 1 metro e 90 centimetri, mentre il peso di 77 kg.

Negli anni ha vestito la maglia di diverse squadre, dalla Fiorentina all‘Atalanta, fino a essere oggi parte integrante e fondamentale della rosa della Roma.

Vita privata: moglie e figli di Mancini della Roma

Gli utenti che navigano sul web sono spesso molto interessati anche alla vita privata dei giocatori. Cosa sappiamo di Mancini? Gianluca ha una moglie e dei figli? Dove vive? La risposta è sì! Il difensore della Roma è sposato con una ragazza di nome Elisa, la sua storica fidanzata.

Si sono uniti in matrimonio il 23 dicembre 2019 a Firenze. La data non è casuale perché ricorda proprio il giorno in cui si sono conosciuti per la prima volta ed è anche il numero di maglia di Mancini.

Gianluca vive con Elisa insieme alla splendida famiglia che hanno costruito. Sono genitori di tre splendide bambine: Ginevra, Lavinia e Bianca.

Come si chiama il padre di Gianluca Mancini e cosa sappiamo sui suoi genitori? Qualcuno si è spesso domandato se il giocatore è parente di Roberto Mancini. C’è chi ha pensato potesse essere figlio dell’ex CT della Nazionale. Ebbene, no! Non c’è alcuna parentela tra loro. Il ragazzo infatti è figlio di un imprenditore agricolo e di un’insegnante.

Che squadra tifa Gianluca Mancini? In un intervista a Il Messaggero ha raccontato che prima tifava l’Inter, ma una volta arrivato alla Roma ha abbracciato i colori giallorossi.

Dove seguire Gianluca Mancini: Instagram e social

Se siete tifosi della Roma (ma non solo) e avete piacere di seguire Gianluca Mancini sui social, potete farlo mediante il suo account ufficiale di Instagram, @gianlumancio_23.

Qui il difensore giallorosso condivide i momenti salienti delle partite con la sua squadra e con la Nazionale di calcio, ma anche tante immagini e video fuori dal campo con la famiglia e i suoi amici.

Carriera

E la carriera? Grazie a un amico di famiglia, che ha subito compreso il suo potenziale, Gianluca Mancini ha iniziato a giocare a calcio quando aveva appena 7 anni. I primi calci al pallone li ha dati nella squadra del Valdarno dal 2002 al 2006.

Con il trascorrere degli anni dopo l’esordio, a notarlo è la Fiorentina, che ha deciso di dare il via alla sua carriera nelle squadre giovanili. Dal 2006 al 2015 ha vestito i colori viola e Vincenzo Montella l’ha fatto esordire in prima squadra durante alcune partite.

Proprio dal 2015 al 2017 ha giocato in Serie B, al Perugia. Il club perugino gli ha permesso di fare il suo esordio tra i professionisti, dove ha giocato un totale di 25 partite in due stagioni, realizzando anche un goal.

Nel 2017 poi a farsi avanti è stata l’Atalanta. Con gli orobici ha esordito in Serie A a 21 anni e un anno più tardi (il 4 febbraio 2018), ha realizzato la sua prima marcatura. La sua esperienza con i nerazzurri si è conclusa con 6 reti in 41 presenze.

Il 2019 è l’anno della svolta nella carriera di Gianluca Mancini. A notarlo è la Roma, una piazza sicuramente molto importante che gli permette fin da subito di farsi notare da titolare. Dopo appena due anni dal suo arrivo in giallorosso ha raggiunto le 100 presenze e ha avuto il piacere anche di indossare la fascia da capitano.

Nel 2022 da vice-capitano (il capitano è il collega Lorenzo Pellegrini) ha vinto invece la Conference League. A luglio 2022 ha rinnovato il suo contratto con la società sino al 2027.

A 23 anni Gianluca Mancini è arrivato in Nazionale maggiore, sebbene non sia stato convocato poi per l’Europeo 2021, ha comunque trovato spazio.

Quanto guadagna e quanto costa Gianluca Mancini? Il valore attuale del giocatore è intorno ai 22 milioni. Per quanto riguarda il guadagno è di 2 milioni, secondo i dati suggeriti da Transfermarkt.