Andrea Sanna | 15 Giugno 2024

Partono oggi gli Europei di calcio 2024. La nostra Italia è carica per la spedizione, in un girone per nulla semplice. Conosciamo i convocati, ma chi sono le wags (ovvero moglie e fidanzate) dei giocatori?

Scopriamole insieme e partiamo subito dal nostro numero 1, Gigio Donnarumma!

Wags Italia 2024: Gigio Donnarumma sta insieme a…

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante – wags Italia 2024

Il portiere del Paris Saint Germain Gigio Donnarumma è innamoratissimo di Alessia Elefante.

Fanno coppia fissa dal 2017 e sono in attesa di diventare genitori. Una gran bella notizia per loro.

