NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

La cifra monstre della nuova casa di Beyoncé e Jay Z

Sono ormai più di 20 anni che Beyoncé e Jay Z sono due degli artisti più amati del panorama musicale mondiale. Proprio in questi giorni è partito il nuovo tour della cantante, a supporto del suo ultimo album in studio, Renaissance, e lo show ha già conquistato il cuore dei fan, e non solo. La tournée tuttavia, come ben sappiamo, stavolta non toccherà l’Italia, a causa di alcuni problemi organizzativi sorti all’ultimo minuto. Nel mentre in queste ore i Carter sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La loro nuova casa! Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Come ha rivelato in esclusiva TMZ, la coppia ha acquistato la casa più costosa della California. Il prezzo? Ben 200 milioni di dollari. Si tratta di un’abitazione di ben 2.000 metri quadrati, che si trova nella zona di Malibu, su un promontorio di 8 acri che si affaccia sull’Oceano Pacifico, nella zona di Paradise Cove.

La nuova casa di Beyoncé e Jay Z è stata progettata da Tadao Ando, un architetto giapponese che sta anche progettando la casa acquistata da Kanye West a Malibu. In passato l’abitazione era di proprietà di William Bell, uno dei più grandi collezionisti d’arte del mondo. I Carter dunque avrebbero speso ben 200 milioni di dollari per questa casa (inizialmente quotata a 295 milioni), che è diventata così la più costosa mai venduta in tutto lo stato della California.

Solo qualche anno fa la coppia aveva acquistato una meravigliosa villa a Bel-Air, pagandola ben 88 milioni di dollari. A oggi però la casa vale più di 100 milioni. Pare dunque che i due cantanti non abbiano badato a spese per la loro nuova abitazione, nella quale si trasferiranno nei prossimi mesi insieme ai loro tre figli.