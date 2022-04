A La Pupa e il Secchione scatta il bacio tra Gianmarco Onestini e una famosa pupa

1 Gianmarco Onestini bacia Mila Suarez

Questa sera andrà in onda su Italia 1 la semifinale de La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso. Abbiamo alcune anticipazioni su ciò che accadrà e qualcosa ha davvero sorpreso. Ci sarà al centro della scena la pupa Maria Laura De Vitis, protagonista in villa di uno scontro con il resto dei concorrenti che l’avrebbero accusata di avere sfruttato la storia con Paolo Brosio per diventare popolare in TV. Ma saranno soprattutto protagonisti Gianmarco Onestini e Mila Suarez, tra i quali sembra essere nato del tenero.

Come riporta il sito Blogtivvu, una clip mostrerà un momento di passiome tra il secchione e la pupa. Infatti durante la notte il fratello di Luca Onestini bacerà l’ex fidanzata di Alex Belli. Che potesse succedere qualcosa del genere si sospettava già da alcune settimane, visto quello che c’era già stato tra loro.

Gianmarco e Mila avevano passato molto tempo insieme nelle scorse settimane. Li abbiamo visti anche accoccolati sotto le coperte, quindi alla fine il bacio era da aspettarselo. Proprio stasera vedremo meglio quanto accaduto nel dettaglio, ma comunque pare che i due facciano davvero sul serio.

Ma non finisce qui, perché ci sono altre anticipazioni sulla puntata di stasera del programma. Infatti si parla di un confronto tra una coppia. Inoltre scopriremo chi saranno i finalisti. Vediamo meglio di cosa stiamo parlando…