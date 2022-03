Chi è Gianmarco Onestini? Età, fidanzata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Gianmarco Onestini, dall’età, alla vita privata, alla partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Gianmarco Onestini

Nome e Cognome: Gianmarco Onestini

Data di nascita: 24 ottobre 1996

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: studente e modello

Fidanzata: Gianmarco è single

Figli: Gianmarco non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @gianmarco.onestini

Gianmarco Onestini età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Gianmarco Onestini, dove è nato e quanti anni ha. Il modello nasce il 24 ottobre 1996 a Bologna. La sua età è dunque di 25 anni. La sua altezza è pari a 1 metro e 90 centimetri, mentre il suo peso corrisponde a 80 kg. È il fratello di Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne.

Sappiamo che ha studiato al liceo linguistico, conseguendo il diploma nel 2015. Contemporaneamente Gianmarco inizia anche a lavorare come come maestro di vela, per poi dedicarsi anche alla Boxe e l’MMA. Terminati gli studi, decide anche di perfezionare la sua conoscenza delle lingue. A oggi sono 3 gli idiomi, oltre l’italiano, che Onestini parla fluentemente: l’inglese, lo spagnolo e il francese.

Attualmente il modello studia Giurisprudenza e a breve conseguirà la laurea.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Gianmarco Onestino abbia una fidanzata. Tuttavia sembrerebbe che a oggi il modello sia single.

Tra il 2019 e il 2020 ha avuto una turbolenta e chiacchierata relazione con Adara Molinero, conosciuta al Gran Hermano, versione spagnola del Grande Fratello. All’interno della casa tra i due fin da subito c’è un’attrazione reciproca. All’epoca tuttavia la modella era impegnata con l’attore Hugo Sierra, dal cui amore era nato anche un bambino. A poco a poco però i due si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiata la passione sotto le telecamere del reality.

Terminato il programma, Gianmarco Onestini e Adara hanno dato ufficialmente il via alla loro storia, al punto che il modello si trasferisce anche in Spagna per poter stare più vicino alla sua compagna. La relazione però termina pochi mesi dopo, quando Onestini scopre alcuni tradimenti da parte della Molinero.

Vediamo ora dove seguire Gianmarco sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Gianmarco Onestini: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Gianmarco Onestini sui social, e in particolare su Instagram.

Il modello ha naturalmente un profilo attivo, che è seguito da diverse migliaia di follower. Non lo troviamo invece su Twitter e su Facebook.

Su Instagram Gianmarco condivide i momenti più belli della sua vita privata, e non solo.

Ma scopriamo tutto quello che sappiamo sulla sua carriera televisiva.

Carriera

Nel 2013 Gianmarco Onestini inizia la sua carriera da modello, quando partecipa alla sua prima sfilata alla ‘Beauty Fashion Night‘ di Riccione. Inizia ad apparire in televisione quando suo fratello Luca partecipa al Grande Fratello Vip 2. In quell’occasione Gianmarco più volte è entrato all’interno della casa, per fare delle sorprese all’ex tronista che all’epoca era fidanzato con Soleil Sorge, attirando così l’attenzione del web e del pubblico.

Nel 2018 viene poi scelto come tentatore di Temptation Island. Solo nel 2019 però arriva per lui la prima vera opportunità televisiva: il Grande Fratello 16.

Grande Fratello 16

Ad aprile 2019 Gianmarco Onestini entra nel cast di concorrenti del Grande Fratello 16, condotto da Barbara d’Urso. In breve conquista il cuore del pubblico, e si classifica così al terzo posto, non riuscendo a vincere per poco.

Nello stesso anno partecipa nuovamente al reality, stavolta però in Spagna.

Gran Hermano

Nell’autunno del 2019 Gianmarco Onestini partecipa al Gran Hermano, versione spagnola del Grande Fratello. Dopo una manciata di settimane il modello finisce al centro dell’attenzione mediatica per via della sua turbolenta relazione con Adara Molinero, e a metà percorso viene eliminato.

La sua carriera in Spagna però non finisce qui. Gianmarco infatti partecipa infatti reality Spin Off del Grand Hermano, El Tiempo del Descuento.

El Tiempo del Descuento

Dopo la fine del percorso al Gran Hermano, Gianmarco Onestini entra nel cast de El Tiempo del Descuento.

In questa occasione conquista nuovamente il cuore del pubblico e vince il reality! Nel 2021 torna in tv in Spagna, quando entra nel cast di Supervivientes.

Supervivientes

Nel 2021 Gianmarco Onestini è tra i concorrenti di Supervivientes, format spagnolo de L’Isola dei Famosi. All’interno del cast c’è anche Valeria Marini.

In questa occasione il modello si classifica al secondo posto, non vincendo per una manciata di voti. Nel 2022 torna in tv in Italia, quando entra a far parte del cast de La Pupa e il Secchione Show.

Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show

Dopo la carriera spagnola, nel 2022 Gianmarco Onestini è nuovamente in tv in Italia. Barbara d’Urso lo ha infatti scelto per partecipare a La Pupa e il Secchione Show, in onda su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo.

Il modello all’interno del programma vestirà il ruolo di Secchione, essendo prossimo alla laurea in Giurisprudenza.

Ma chi sono gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione Show? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Gianmarco Onestini non è naturalmente l’unico concorrente de La Pupa e il Secchione Show. A far parte del cast troviamo infatti anche:

Paola Caruso (Pupa)

(Pupa) Francesco Chiofalo (Pupo)

(Pupo) Flavia Vento (Pupa)

(Pupa) Nicolò Scalfi (Secchione)

(Secchione) Aristide Malnati (Secchione)

(Secchione) Vera Miales (Pupa)

(Pupa) Mila Suarez (Pupa)

(Pupa) Denis Dosio (Pupo)

La giuria è invece formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e da un misterioso giudice, che secondo i rumor dovrebbe essere Soleil Sorge. Ma andiamo a vedere ora il percorso di Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show.

Il percorso di Gianmarco a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show inizia ufficialmente martedì 15 marzo 2022. Ma come se la caverà il modello?

1° puntata: Gianmarco inizia il suo percorso e viene affiancato a una Pupa.

