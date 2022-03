Chi è Mila Suarez? Età, fidanzato e Instagram

Modella e influencer, Mila Suarez è conosciuta dai telespettatori per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive e per i flirt, tra cui quello con Alex Belli. Nel 2022 la vediamo tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione. Conosciamola attraverso alcune informazioni come età, vita privata, fidanzato e Instagram.

Chi è Mila Suarez

Nome e Cognome: Mila Suarez

Data di nascita: 1 novembre 1987

Luogo di nascita: Casablanca (Marocco)

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 52 kg

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella e influencer

Fidanzato: Mila oggi è single

Figli: la Suarez non ha figli

Tatuaggi: Mila ha un tatuaggio sul suo corpo

Profilo Instagram: @mila.suarez_

Mila Suarez età, vero nome e biografia

Iniziamo a parlarvi della biografia di Mila Suarez. Dove è quando è nata? La modella è nata il 1 novembre 1987 a Casablanca, in Marocco e la sua età è di 34 anni.

Fino ai 18 anni si è divisa tra Marocco, Italia e Spagna, per poi trasferirsi nel Bel Paese e più precisamente a Parma. Qui ha lavorato come barista, cameriera e modella, mestiere quest’ultimo che svolge ancora oggi.

Conosciamo anche altezza e peso che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 72 centimetri e 52 kg.

Qualcuno si chiede se Mila Suarez sia il suo vero nome oppure se si tratta di un nome d’arte. Ma da quel che sappiamo il suo nome di battesimo è quello che conosciamo tutti.

Vita privata: Mila Suarez ha un fidanzato?

Cosa si conosce della vita privata di Mila Suarez? La modella a causa dei suoi amori turbolenti è spesso stata al centro dei pettegolezzi. Pare abbia avuto una relazione con Fabrizio Corona e, una volta conclusa, nel 2017 si è innamorata e legata ad Alex Belli.

Con l’attore ha intrapreso una convivenza, finita tra le polemiche nel momento in cui lei ha dichiarato di essere stata tradita. Alex Belli dalla sua ha fatto sapere di essersi unito a Delia Duran solo dopo aver chiuso con Mila e non mancano accuse reciproche in TV. Ci sono stati vari scontri, anche al Grande Fratello 16, quando lui (così come Delia) sono arrivati per un confronto.

Oggi Mila Suarez ha un fidanzato? Al momento non risultano informazioni a riguardo e dovrebbe essere single. Non appena ci saranno novità, però, non esiteremo a farvelo sapere.

Ha creato clamore mediatico, invece, il bacio appassionato durante il Festival di Venezia tra Mila Suarez ed Elisa De Panicis, tanto che in molti si sono chiesti se stanno o meno insieme. Hanno spiegato di averlo fatto per celebrare l’amore in ogni sua forma e andare contro qualsiasi tipo di discriminazione. A loro, ospiti di Pomeriggio 5 è stato chiesto cosa ci fosse sotto. Le due hanno spiegato di aver trascorso l’estate insieme e di trovarsi bene.

Dove seguire Mila Suarez: Instagram e social

Chi volesse ha la possibilità di seguire Mila Suarez sui social, in particolare sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Qui conta un gran numero di follower che la seguono da vicino e sostengono.

Con i fan condivide tutto ciò che la riguarda, da foto di shooting fotografici dove indossa capi di moda importanti, per passare a sponsorizzazioni. Non mancano anche video, soprattutto tra le storie, dove spesso parla della sua vita privata.

Dal fisico statuario (a cui dedica tanta attività fisica) Mila Suarez è una grande amante dello sport e in particolare della montagna.

Carriera

La carriera di Mila Suarez nel mondo dello spettacolo è iniziata come modella e indossatrice e negli anni è diventata anche influencer. Si è fatta conoscere per aver partecipato ad alcune trasmissioni. Qui di seguito le principali.

Uomini e Donne

La prima esperienza televisiva per Mila Suarez arriva con Uomini e Donne, quando scende le scale per corteggiare Eugenio Colombo.

L’avventura nel dating show di Canale 5, però, non sarà lunga ma comunque quel che basta per regalarle la giusta popolarità.

Temptation Island

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Mila Suarez è stata protagonista di un altro programma ideato da Maria De Filippi: Temptation Island.

La sua partecipazione risale al 2017.

Grande Fratello 16

Nel 2019 Mila Suarez è entrata a far parte della famiglia del Grande Fratello 16, dove ha avuto diverse discussioni con alcuni ex gieffini. Pensiamo per esempio agli scontri con Francesca De Andrè e non solo e ai vari scontri con altri concorrenti. Al tempo nella Casa si è avvicinata a Gennaro Lillio, ma non c’è stato mai nulla tra loro.

Proprio nella Casa più spiata d’Italia ha a lungo parlato dell’ex Alex Belli, il quale ha poi avuto un confronto con lei. A inserirsi nella discussione tra loro anche Delia Duran, attuale compagna dell’attore.

Oltretutto ricordiamo che Mila Suarez è stata spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso, da Domenica Live a Pomeriggio 5 per passare a Live – Non è la d’Urso.

Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show

Oggi, nel 2022, Mila Suarez è entrata a far parte del cast de La Pupa e il Secchione. Il reality, in onda su Italia 1 dal 15 marzo, vede alla conduzione Barbara d’Urso.

Ad affiancare la presentatrice troviamo una giuria agguerrita, formata da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Ma chi sono tutti i partecipanti del programma? Di seguito la lista completa con tutti i protagonisti.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione

Barbara d’Urso e i suoi collaboratori hanno scelto un cast davvero molto interessante per questa edizione de La Pupa e il Secchione Show. Non mancano volti noti così come alcuni personaggi comuni ma pur sempre curiosi e tutti da scoprire.

Ecco chi forma il cast di questa edizione:

E ancora tra gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione:

Tra loro una sola coppia riuscirà a vincere la trasmissione. In attesa della puntata finale, scopriamo insieme il percorso di Mila a La Pupa e il Secchione Show.

Il percorso di Mila Suarez a La Pupa e il Secchione

Concludiamo proponendovi il percorso di Mila Suarez all’interno de La Pupa e il Secchione Show. Qui alcuni dei momenti principali della sua avventura nel reality show di Italia 1.

1° puntata : La modella fa parte delle pupe ed è pronta a mettersi in gioco. Nella prima puntata ha scoperto che il suo compagno di viaggio è Mirko Gancitano , non che fidanzato e promesso sposo di Guenda Goria . Durante la puntata la Suarez ha già avuto uno scontro con l’opinionista Soleil Sorge , come previsto e anticipato precedentemente. A difendere Mila sui social è stata Elisa De Panicis .



: La modella fa parte delle pupe ed è pronta a mettersi in gioco. Nella prima puntata ha scoperto che il suo compagno di viaggio è , non che fidanzato e promesso sposo di . Durante la puntata la ha già avuto uno scontro con l’opinionista , come previsto e anticipato precedentemente. A difendere sui social è stata . 2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.