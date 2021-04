1 Gianmarco Onestini si spoglia

Sono ormai trascorse alcune settimane da quando è iniziata la nuova edizione di Supervivientes, format iberico de L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti come sappiamo ci sono anche due volti italianissimi: Gianmarco Onestini e Valeria Marini. Il fratello dell’ex tronista Luca Onestini e la showgirl, che non sono estranei al mondo del reality in Spagna, fin da subito si sono messi in gioco, attirando così l’attenzione del web e del pubblico. Tuttavia nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato proprio Gianmarco. Ma vediamo cosa è accaduto.

Il giovane Onestini durante la sua permanenza a Supervivientes non si sta risparmiando, e si sta godendo a pieno ogni istante del suo percorso. Qualche ora fa però l’influencer ha deciso di compiere un gesto che ha fatto immediatamente discutere gli utenti sul web.

Gianmarco Onestini si è infatti spogliato togliendosi il costume e si è in seguito tuffato in mare, facendosi un bagno completamente nudo. Naturalmente le telecamere di Supervivientes hanno immortalato il momento, e il video senza censure ha iniziato a fare il giro del web. Questo il filmato in cui vede Onestini nudo.

Il gesto di Gianmarco non è di certo passato inosservato, e in tanti in queste ore stanno commentando l’accaduto. Nel frattempo ci si chiede cosa accadrà durante la prossima puntata di Supervivientes, che come sappiamo va in onda di giovedì in contemporanea con L’Isola dei Famosi, che viene però registrata, a differenza della puntata del lunedì che è invece in diretta. Mediaset dunque per evitare scontri con il reality spagnolo ha deciso di cambiare il giorno di programmazione del programma. Rivediamo cosa accadrà.