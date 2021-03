1 Gianmarco Onestini a Supervivientes?

Valeria Marini potrebbe non essere l’unica concorrente italiana a far parte di Supervivientes 2021, trasmissione spagnola che corrisponde in toto alla nostra Isola dei Famosi (oltretutto attualmente in programma su Canale 5). Tra i naufraghi dell’edizione iberica, infatti pare si aggiungerà presto l’ex concorrente del GF 16, Gianmarco Onestini.

Il fratello di Luca Onestini è diventato una star in Spagna. Dopo la partecipazione al Grande Fratello italiano, infatti, Gianmarco ha lanciato un singolo ed è sbarcato nella penisola iberica, dove ha fatto il bottino di varie trasmissioni televisive. L’abbiamo infatti visto al Grande Hermano Vip. Qui ha vissuto, ad esempio, una storia d’amore con quella che è stata poi la vincitrice del programma, Adara Molinero. La loro relazione, però, è durata meno del previsto ma ha fatto piuttosto discutere non solo tra le reti locali, ma anche qui nel nostro Paese.

Chiusa la parentesi amorosa, Gianmarco Onestini si è concentrato nuovamente sul lavoro. Per lui infatti si sono presentale le occasioni con El Tiempo Del Descuento (dove tra l’altro ne è uscito vincitore). Ma non solo. È stato protagonista di Cortesie per gli ospiti, si tratta sempre della versione spagnola, e del programma Solo/Sola per cercare l’anima gemella.

Adesso per Gianmarco Onestini potrebbe quindi arrivare un’altra ghiotta opportunità per farsi conoscere meglio dai telespettatori. Il giornalista Rocco Steinhäuser ne ha annunciato, in esclusiva, la presenza a Supervivientes 2021 con un tweet sui social alcuni giorni fa. Ecco il post pubblicato su Twitter…

Ancora non vi è l’annuncio ufficiale. Gianmarco Onestini, tra l’altro, non ha confermato o smentito la notizia sui suoi canali social e ciò tiene viva la speranza tra i numerosi fan. Per l’ex gieffino potrebbe esserci il lista, dunque, la partecipazione a Supervivientes 2021. Attendiamo news ufficiali in merito.