1 Gianmaria Antinolfi cacciato da Soleil Sorge

Nuovo scontro in casa e questa volta è accaduto durante la festa del sabato sera. Al centro della questione una bottiglia di vino. I protagonisti Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Nella descrizione del video qui sotto leggiamo il commento della persona che lo ha postato. Partiamo, quindi, da questo: “Dico in tutta onestà che se avete meno di diciotto anni e vi comportate con gli altri come fa Soleil, pure passabile perché per essere sue fan evidentemente siete come lei. Ma mi auguro non arriviate alla sua età, ventisette, ancora messi così male“. Nel video, infatti, possiamo vedere la discussione in questione.

Gianmaria vorrebbe bere del vino che si trova nella bottiglia ancora chiusa che ha in mano Soleil. Lui cerca di prenderla, ma l’altra tira via la mano e dice: “Stai molto calmo, tra un po’ la apro e te la offro“. Il gieffino, allora, replica: “No, non è tua la bottiglia, non la offri a nessuno“. A questo punto la Sorge esclama: “Ehi, oh. Ma sei che diventi veramente brutto, amore? Anche meno. No, è che, poverino, non riesce a limonare senza bottiglia. Quindi è disperato per bere, capito?“. A interrompere per un attimo arriva Alex che passa una sigaretta a Soleil e lei dà il cavatappi a Gianmaria.

Gianmaria Antinolfi, allora, continua con: “Ha il dente un po’ avvelenato. Mi lasci aprire la bottiglia? Vogliamo bere tutti“. Alex e Biagio cominciano a dire che tra poco la bottiglia verrà aperta e sentiamo Soleil dire: “Nel momento in cui ti calmi e vai come le mosche io la apro. I don’t care so I don’t share. Never compare yourself to me. Never. Sai cosa faccio? Me la tengo per domani questa“. Detto ciò se ne va per ballare nella stanza accanto. Alex consiglia a Gianmaria di lasciarla perdere. Più continua a insistere, più lei farà così.

