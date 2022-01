1 Gianmaria Antinolfi e il rapporto con Federica

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, negli ultimi giorni, si sono molto avvicinati. Tanto che i due si sono anche baciati. In una diretta del GF Vip, però, si è parlato di Leo, un ragazzo che l’aspetterebbe fuori dalla Casa. Lei ha voluto chiarire che è stata questa persona a fare delle promesse: “Più lui che io. Perché io gliel’ho detto che sarei andata a farmi questa esperienza e che non gli promettevo nulla. È stato lui a promettermi che c’è e ci sarà e mi aspetta. Questo però non lo posso sapere. Se mi aspetterà? Ora non credo“.

Parlando con Giacomo Urtis, però, poi ha confidato che con Leo si sono detto che aspetteranno la fine del GF per capire che cosa fare. Sul rapporto con Gianmaria, invece, ha affermato quanto segue. Ecco le parole riportate anche da BlogTivvu:

Mi sono lasciata un po’ andare perché Giammy fa un po’ di pressing ma è un 50 e 50 perché si fanno in due le cose. Io mi prendo le mie responsabilità perché l’ho baciato. Non sono presissima che dici “wow”, ma c’è una forte empatia, stiamo bene. Quando ci siamo evitati per gioco effettivamente mi è mancato perché abbiamo tante cose in comune. È molto dolce, sensibile (anche troppo). È un signore! E poi bacia bene, molto bene.

Gianmaria Antinolfi e Federica hanno anche avuto un chiarimento. Lei ha detto di voler vivere il momento anche se il pensiero della persona fuori diventasse costante troncherebbe subito con lui. Il gieffino, quindi, ha affermato di voler prendere le distanze fino a quando Federica non capirà meglio ciò che prova. Detto questo, non molto tempo dopo, si è lasciato andare a uno sfogo, scoppiando in lacrime. Andiamo a vedere cos’è accaduto nel dettaglio…