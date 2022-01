1 Federica fa chiarezza

Se nelle prime puntate del suo arrivo Federica Calemme è parsa un po’ nell’ombra, di lei si è parlato di più durante l’appuntamento di ieri sera del Grande Fratello Vip 6. La vicinanza e i baci con Gianmaria Antinolfi non sono passati di certo inosservati agli occhi di tutti e Alfonso Signorini ha deciso di vederci chiaro, anche perché lei disse di avere un inizio di frequentazione fuori dalla Casa.

Così, il conduttore del GF Vip ha voluto parlare con la diretta interessata e capire come stanno le cose: “Facciamo un po’ di chiarezza. Dimmi un po’, ma come dice Urtis è un po’ un amore ‘chiodo schiaccia chiodo’?”, ha domandato curioso Alfonso Signorini. Federica Calemme a quel punto, dopo un cenno con Gianmaria Antinolfi è intervenuta: “Mah, non lo so, non penso. Cioè nel senso… il passato è passato, quindi. Ognuno di noi ha avuto un passato…”

Alfonso Signorini ha aggiunto che si è trattato di una vera sorpresa e ha voluto sapere da Federica Calemme se c’è o meno qualcuno fuori ad aspettarla: “È vero che c’è un certo Leo fuori che ti aspetta ancora? O ti aspetterà ancora dopo quello che avrà visto?”. A questo punto la modella ha deciso di fare definitivamente chiarezza a riguardo: “Io sono entrata qua comunque sola, nel senso da single. Non ho una relazione fuori, quindi non so se c’è o ci sarà”. A seguire Federica Calemme ha confermato di aver fatto l’ultima telefonata, prima di consegnare lo smartphone agli autori, proprio al ragazzo di cui si parla.

Se su questo si è trovata d’accordo, ha smentito invece il fatto che gli abbia fatto delle promesse: “Più lui che io. Perché io gliel’ho detto che sarei andata a farmi questa esperienza e che non gli promettevo nulla. È stato lui a promettermi che c’è e ci sarà e mi aspetta. Questo però non lo posso sapere. Se mi aspetterà? Ora non credo”.

A quanto pare però anche Gianmaria Antinolfi conosce bene il presunto flirt di Federica Calemme…