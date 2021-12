Il preferito del GF Vip questa sera è Gianmaria Antinolfi

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 3 dicembre 2021 abbiamo visto diverse cose che sono accadute nella casa. Stiamo parlando, per esempio, della storia di Soleil e Alex. L’influencer, infatti, ha ammesso di amare l’attore ma facendo una precisazione importante. In seguito, poi, uno scontro infuocato ha acceso due protagonista della Casa, ovvero tra Lucrezia Selassié e Maria Monsé. Le nomination di questa sera, poi, hanno decretato come preferito Gianmaria Antinolfi.

In nomination, infatti, abbiamo visto Lucrezia, Gianmaria, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Alfonso Signorini ha chiamato tutti al centro del salone in piedi. A questo punto ha rivelato che il GF Vip è pieno di sorprese. Questa sera, infatti, qualcuno sarebbe potuto uscire oppure questa sarebbe potuta essere una nomination senza eliminazione. Alla fine, infatti, si è rivelato proprio di quest’ultimo tipo. Il conduttore, perciò, ha rivelato che il pubblico ha decretato come loro preferito.

Le percentuali scorse in fondo alla schermo, infatti, hanno confermato che Gianmaria Antonolfi, con il 39% dei voti è stato il più amato dai telespettatori. A seguire, poi, abbiamo visto a pari merito con il 27% Jessica e Lucrezia. In fondo alla classifica, con solo il 7%, invece, Patrizia Pellegrino. Grazie a questo evento, quindi, il gieffino ha ottenuto l’immunità dalle nomination della serata. Inoltre ha avuto anche l’opportunità di mandare direttamente a rischio eliminazione una delle tre donne. Tra queste, a malincuore, ha scelto Patrizia.

Scopriremo solo lunedì 6 dicembre chi uscirà tra i nominati.

