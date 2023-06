NEWS

Nicolò Figini | 12 Giugno 2023

La spiegazione di Gianni Ippoliti

A Unomattina, nella giornata di ieri, abbiam assistito a un piccolo scontro tra Gianni Ippoliti e Teberio Timperi. Tutto è iniziato quando il primo ha cominciato la rassegna stampa del mattino mostrando un articolo sulla separazione tra Paolo Nonolis e Sonia Bruganelli. Il conduttore a questo punto ha sbuffato e l’altro, infastidito, ha chiesto:

“Tiberio dimmi, visto che sbuffi. Ma no parliamone subito, siamo in diretta, dimmi. Stavolta non mi muovo. Caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire“.

Siccome Timperi non ha voluto rispondere o dare una motivazione, Gianni Ippoliti ha preso le sue riviste ed è uscito dalla studio. A distanza di un giorno ecco arrivare la spiegazione da parte proprio di Ippoliti, il quale ha dato la sua versione dei fatti in una intervista:

“Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni”.

Parlandone, poi, con Davide Maggio Gianni Ippoliti ha aggiunto:

“Qual è il fastidio che io do per questa rassegna stampa che dura da vent’anni? Io arrivo dieci minuti prima della trasmissione, appoggio i giornali, leggo e me ne torno a casa, perché io lavoro da solo (…) Non ho rapporti di nessun tipo“.

