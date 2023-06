NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

A Uno Mattina In Famiglia non mancano delle frizioni tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti e il giornalista lascia lo studio

Frizioni in diretta tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti

Nel corso della nuova diretta di Uno Mattina In Famiglia non sono mancate delle frizioni tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il giornalista ha dato il via alla rassegna stampa del mattino, mostrando un articolo sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A quel punto è arrivata l’inaspettata reazione del conduttore, che ha iniziato a sbuffare. La cosa non è passata inosservata e così lo stesso Ippoliti, rivolgendosi al suo collega, ha affermato: “Tiberio dimmi, vedo che sbuffi”.

Timperi così, rispondendo quasi in maniera seccata, ha aggiunto: “Niente, parliamo dopo, facciamo i conti dopo”. Tuttavia Gianni, volendo andare a fondo alla questione, ha insistito dichiarando: “Ma no parliamone subito, siamo in diretta, dimmi. Stavolta non mi muovo. Caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire”. Ciò nonostante il conduttore è rimasto fermo sulla sua posizione, affermando: “Ma non ci penso proprio”.

A quel punto così, a sorpresa, Gianni Ippoliti ha sbottato e ha annunciato la fine della rassegna stampa, lasciando lo studio di Uno Mattina In Famiglia. Tiberio Timperi, stupito, ha aggiunto: “E adesso che dobbiamo fare?”. Il giornalista però, congedandosi, ha dichiarato: “Sbuffate, continuate a sbuffare, buona giornata”.

Scontro Timperi-Ippoliti. Cambiano i protagonisti ma non il programma. Che bel clima… #unomattinainfamiglia pic.twitter.com/EvRCWwZDjM — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2023

In studio intanto non è mancato l’imbarazzo di Monica Setta e Ingrid Muccitelli, che hanno assistito alla scena in silenzio. Nel mentre subito dopo lo scontro, la regia ha fatto partire l’iconica sigla della serie Netflix Stranger Things, per passare la linea al momento degli esperimenti con Francesco Laurenzi, che ha tentato di riprendere in mano le redini e riportare l’armonia in studio.