Rinviati i premi Novella 2000 Virgo TV Award

Redazione | 12 Giugno 2023

In segno di lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi, la serata di gala che avrebbe dovuto assegnare i premi Novella 2000 Virgo TV Award è rinviata a data da destinarsi.

Lo show che si sarebbe tenuto mercoledì 14 giugno a Legnano presso il locale Villa ReNoir avrà presto una nuova collocazione estiva. Nel frattempo, la redazione di Novella si è stretta attorno alla famiglia del Cavaliere per il dolore della sua perdita.

Il comunicato ufficiale

“La serata in cui dovevano essere consegnati i riconoscimenti ai protagonisti della televisione italiana verrà rimandata in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Berlusconi è stato peraltro un uomo che al mondo della televisione ha dato tanto, creando numerosissimi posti di lavoro e professionalità riconosciute in tutto il mondo dello spettacolo grazie alla sua creatività e al suo talento imprenditoriale”.

Lo comunica Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Al più presto sarà comunicata una nuova data per la consegna dei premi, vinti dai migliori professionisti del piccolo schermo oltre che dai programmi più amati dal pubblico.

Alessi aggiunge anche che “Tutti noi dobbiamo tanto a Silvio Berlusconi, un uomo generoso che ha fatto molto per il prossimo. Come attento editore ha fatto un lavoro estremamente importante per l’Italia e gli Italiani. Lavoro riconosciuto anche da coloro che politicamente erano schierati sul suo fronte opposto”.

La redazione di Novella 2000, il Gruppo Virgo di Altair D’Arcangelo, la Star’s Management di Paolo Chiparo che si occupa dell’organizzazione dell’evento e Villa ReNoir, il locale di Paolo Renis che avrebbe ospitato e ospiterà il Gala, sono molto addolorati.

Così infatti Chiparo:

“Con grande rammarico, abbiamo preso una decisione comune con il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Virgo Fund e Beppe Convertini. Comunico pertanto che a seguito della morte di Silvio Berlusconi il premio Novella2000 Virgo TV Award è rimandato. Silvio Berlusconi è stato un grande presidente, un grande imprenditore, un grande uomo di sport e di televisione, un grande politico. Ci mancherà”.

Sarà ancora una volta questo gruppo di lavoro, prossimamente, a rendere noto il nuovo appuntamento per il party, ricordando nel frattempo sempre e con affetto l’operato di Berlusconi per il mondo della TV.

La serata del TV Award

Ricordiamo che il Novella 2000 Virgo TV Award 2023 sarà condotto dal notissimo volto Rai Beppe Convertini. Convertini è da alcuni anni – con grandissimo successo – al timone della trasmissione Linea Verde. Con lui, sul palco, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, dal 2014 guida della storica e iconica testata.

La serata vedrà la partecipazione dei vincitori e di numerosi conduttori, cantanti, attori, giornalisti, opinionisti che ogni giorno arricchiscono i palinsesti delle principali reti televisive. Presenze discrete ed amicali nelle case di tutti gli Italiani, diventati parte integrante del vivere quotidiano di molti. Gli stessi che il

settimanale Novella 2000, da sempre, racconta con passione al suo vasto e fedele lettorato, riproponendoli, con dovizia di particolari, nei prossimi numeri del magazine.

Tra gli sponsor del Novella 2000 Virgo TV Award che si uniscono alle condoglianze: Villa ReNoir, Eau De Milan, Onova Green Mobility, Paolorossi Please, Vogue Jet, Saris, Interface Gobe Italia.