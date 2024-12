Stando alle ultime indiscrezioni emerse, Giulia De Lellis potrebbe arrivare a Sanremo 2025 in qualità di co-conduttrice. Ma quando sarebbe previsto il suo debutto sul palco dell’Ariston? Ecco cosa sappiamo.

Anche Giulia De Lellis sarà a Sanremo 2025?

In questi mesi si è molto parlato di Giulia De Lellis. Come tutti di certo sapranno, da qualche tempo a questa parte la nota influencer si è legata a Tony Effe e a oggi i due hanno dato il via a una chiacchierata relazione. Sembrerebbe, al momento, che tutto stia procedendo a gonfie vele per la coppia, che di recente è uscita allo scoperto.

In questi giorni, come se non bastasse, si è anche parlato di un possibile arrivo della De Lellis a Sanremo. Stando a quanto rivelato da Dagospia, Giulia potrebbe infatti condurre, al fianco di Alessandro Cattelan, il DopoFestival. La notizia naturalmente ha fatto in breve il giro del web ma al momento non ci sono ancora conferme in merito a un possibile arrivo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in riviera. Adesso però a sganciare una nuova bomba è stato FanPage, che ha rivelato un’indiscrezione che ha già attirato l’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto si legge, oltre al DopoFestival, Giulia De Lellis potrebbe arrivare al Festival di Sanremo 2025 in qualità di co-conduttrice di Carlo Conti. Ma non solo. Il portale rivela anche quando l’influencer potrebbe salire sul palco dell’Ariston. Essendoci Tony Effe tra i Big, la De Lellis potrebbe prendere parte al Festival durante la quarta serata della kermesse, quella della cover, slegata dal resto della gara principale.

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni e non sappiamo cosa accadrà. A gennaio però Carlo Conti annuncerà i volti che lo affiancheranno per tutte le cinque serate dalla kermesse e di certo le aspettative non saranno deluse.