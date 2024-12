Su Dagospia si legge che Alba Parietti è stata protagonista di un incidente sulla pista da sci di Courmayeur. La conduttrice sarebbe stata investita dal un giovane sciatore e attualmente si troverebbe in ospedale. Ecco quanto emerso secondo la prima ricostruzione.

L’incidente che ha coinvolto Alba Parietti

Non solo la figlia di Michelle Hunziker, anche Alba Parietti è stata vittima di un incidente sulle piste da sci a Courmayeur, come rivelato da Dagospia. La showgirl sta trascorrendo in montagna le vacanze ed è qui che si sarebbe verificato il tutto. Il sito ha fatto sapere che un ragazzino avrebbe investito la conduttrice senza poi prestarle soccorso e scappare via.

Ma cosa sarebbe successo nel dettaglio? Stando a quanto emerso parrebbe che Alba Parietti si troverebbe in ospedale: “Alba, era meglio starsene in baita! Alba Parietti è finita al pronto soccorso, a Courmayeur, dopo essere stata investita sulle piste da sci da un ragazzo che poi è scappato”. Si apprende.

A riportare la notizia, come detto, è stato Ivan Rota su Dagospia, che ora parla di una vera e propria ricerca del giovane sciatore che si sarebbe resa protagonista dell’accaduto: “Sono in corso le ricerche dell’investitore delle nevi”. Questo è quello che si conosce a oggi.

Per ora non ci sono altre conferme o smentite sull’accaduto, ma quello che sembra essere certo è che Alba Parietti si trova in ospedale al momento, per tutte le cure mediche del caso. Ci auguriamo ovviamente che la showgirl stia bene e che possa tornare presto a casa dopo questo incidente. Per ora non ci sono altri dettagli e dunque è bene attendere informazioni precise e news su quanto successo.

