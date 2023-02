Quanto misurano le mani di Gianni Morandi? Ce lo dice sua moglie Anna

NEWS

Debora Parigi | 25 Febbraio 2023

La misura delle mani di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha da poco concluso la sua esperienza come co-conduttore al Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus. Lo scorso anno aveva conquistato tutti partecipando in gara con il brano “Apri tutte le porte”. E nella veste di quest’anno è stato il preferito dal pubblico. Lui, ricordiamo, aveva già condotto un’edizione del Festival, quella del 2011 in cui vinse Roberto Vecchioni. E tra pochissimo partirà per il suo tour musicale italiano nei principali palazzetti.

Quando pensiamo a Morandi pensiamo ovviamente alla sua voce riconoscibilissima, alla sua lunghissima carriera fatta di grandissimi successi. Proprio quest’anno festeggia 60 anni del brano “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. E per l’occasione ne ha fatta una nuova versione insieme a Sangiovanni dal titolo “Fatti Rimandare dalla mamma a prendere il latte”. Ma oltre a questo, non possiamo fare a meno di pensare alle sue mani che sono davvero grandi e diventate famose quanto lui.

Quanto misurano le mani di Gianni Morandi? È una domanda che tanti si pongono ogni volta che le osservano. Così il settimanale Oggi ha voluto togliere ogni dubbio e indagare. Per farlo ha chiesto l’aiuto di Anna Dan, moglie del cantante che lo segue ovunque e gestisce anche i suoi social. È stata proprio lei, armata di metro da sarta, a prendere tutte le misure. Questo è ciò che riporta il magazine:

“Morandi, da pollice a mignolo, ha un’apertura della mano di 26 centimetri (la media maschile è 22/23 cm). Per capire meglio: sulla tastiera del pianoforte riesce a coprire 12 tasti (la media maschile è 9/10 tasti), dal Do centrale al secondo Sol”.

La moglie ha misurato anche la lunghezza di palmo e dita: “Dal polso (palmo rivolto verso l’alto) alla punta del medio, misura 23 centimentri”. Come fa notare il settimanale, Morandi, se non fosse stato cantante, avrebbe potuto diventare una star della pallacanestro. Infatti la mano di LeBron James è larga 23,5 cm e quella di Kawhl Leonard è di 28,6 cm.