L’arrivo di Maria De Filippi e del figlio Gabriele alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Debora Parigi | 25 Febbraio 2023

Maria de Filippi

Maria De Filippi e il figlio Gabriele alla camera ardente di Maurizio Costanzo

La scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo è una notizia che ha sconvolto tutti. E, come vi abbiamo anche riportato, tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio scritti da personaggi famosi e non per ricordare il giornalista ed esprimere vicinanza a Maria De Filippi e ai figli Gabriele, Camilla e Saverio.

Proprio oggi è stata allestita la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. E in tantissimi sono giunti per dare un ultimo saluto a Costanzo e fare le condoglianze alla famiglia. Tanti vip, personaggi che sono stati legati in qualche modo al giornalista. Ma anche tante persone comuni che lo ricordano con affetto.

Tra i volti noti c’è stato Pierluigi Diaco, insieme al marito Alessio Orsigher. Proprio lui, dopo avergli reso omaggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni non trattenendo le lacrime: “È un dolore indicibile, l’ho conosciuto che avevo 15 anni, ha unito in matrimonio me e Alessio. È stato tutto, il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà. Non ho nient’altro da dire”.

Sono uscite anche le immagini di Maria De Filippi insieme al figlio Gabriele mentre sono seduti accanto al feretro ovviamente in lacrime. La nota conduttrice ha gli occhi nascosti da un paio di occhiali scuri. E in altri video vediamo il loro arrivo alla camera ardente mentre ricevono le condoglianze da parte di alcuni volti noti, come ad esempio Fiorello e la moglie.

Ricordiamo che la camera ardente sarà aperta fino a domenica. Lunedì 27, invece, si terranno i funerali che saranno trasmessi sia su Rai 1 che su Canale 5. Novella2000.it e Novella 2000 si stringono intorno al dolore di Maria De Filippi e dei figli per la perdita del grande e indimenticabile Maurizio Costanzo.