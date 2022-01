Laura Freddi e Miriana Trevisan

Questa sera al Grande Fratello Vip 6 c’è stata una sorta di reunion tra Laura Freddi, nelle vesti di opinionista a sostituire Sonia Bruganelli, e la vippona Miriana Trevisan. Le due oltre ad aver condiviso il palcoscenico di Non è la Rai, che le ha lanciate e consacrate entrambe nel mondo del piccolo schermo, c’è stato un altro programma che le ha viste lavorare insieme.

Torniamo nell’anno 1994/1995 quando Laura e Miriana hanno condiviso il bancone di Striscia la Notizia nel ruolo di veline. Le ricordate? Ecco qui la foto mostrata questa sera durante la puntata del Grande Fratello Vip 6, mostrata dal conduttore Alfonso Signorini.

La foto di Laura Freddi e Miriana Trevisan a Striscia

Ecco qui il momento in cui Alfonso Signorini ha annunciato a Miriana Trevisan e a tutti i ragazzi che oggi a presenziare in studio ci sarebbe stata Laura. Entrambe sono sembrate davvero entusiaste di rivedersi, anche attraverso uno schermo e hanno ricordato alcuni momenti insieme. Le due ex veline hanno intonato anche Hanno ucciso l’Uomo Ragno di Max Pezzali e degli 883. Qui di seguito il video…

Sempre Laura Freddi ha fatto poi sapere che le scarpe che indossa questa sera le sono state regalate proprio da Sonia Bruganelli. Quest’ultima le aveva indossate nel corso dello scorso appuntamento.

