1 La disavventura di Gianni Sperti

Gianni Sperti si sta riposando nel corso di questa estate per poi ritornare a Uomini e Donne più carico a partire dal mese di settembre. Prima degli impegni televisivi, quindi, si rilassa in vacanza. Come meta ha scelto l’Egitto, per la precisione Il Cairo. L’opinionista ama condividere la sua vita e i suoi viaggi con i follower che lo seguono su Instagram. Proprio qui, infatti, ha raccontato un episodio poco piacevole che gli è capitato. Il suo bagaglio è stato smarrito.

Ecco che cosa ha scritto su Instagram, come riporta anche il sito Isa e Chia:

Ora posso raccontarvi la mia disavventura. Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza.

Ecco, quindi, che Gianni Sperti ha raccontato del modo in cui ha perso i suoi effetti personali non appena atterrato in Egitto. Per diversi giorni è rimasto in attesa di una risposta e soltanto grazie a molta insistenza ha potuto recuperarlo dentro al deposito bagagli. Adesso, finalmente, ha potuto iniziare la sua vacanza e su Instagram ha iniziato a pubblicare varie Stories della città.

Mentre attendiamo di rivederlo a Uomini e Donne nel settembre del 2022, andiamo a rivedere un evento che è accaduto nella passata edizione. I fan di una Dama, infatti, lo hanno accusato di una cosa spiacevole, ma alla fine si è trattato solo di un malinteso. Continuate a leggere per scoprire i dettagli…