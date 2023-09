Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Settembre 2023

Uomini e donne

Gianni Sperti querela Aurora?

Questo pomeriggio Aurora Tropea ha avuto uno scontro con Gianni Sperti a Uomini e Donne. Tutto quanto è partito nel momento in cui è andata al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con un Cavaliere più giovane di lei. L’opinionista l’ha accusata di non essere coerente e di mentire spesso.

A un certo punto è intervenuta Roberta, la quale ha ricordato un episodio del passato nel quale Aurora l’aveva criticata duramente per essere uscita con un corteggiatore più piccolo di lei: “Questa improvvisa dolcezza lo vedo come un modo per ripulirti la faccia, ma non ce la fai perché sei una vipera“.

A questo punto Aurora ha tentato di difendersi, ma Roberta l’ha interrotta stufa di sentire sempre ripetere ogni volta che lei è buona e si occupa di violenza sulle donne: “Solo tu lo fai, queste cose si fanno in silenzio. So cosa significa la violenza sulle donne. Non ti permettere più di dire a Gianni che fa violenza verbale“.

Aurora Tropea chiede se prendere a parolacce una donna non è considereta violenza verbale: “Alzarsi sopra la sedia e incitare il pubblico a dirmi di andare via non è violenza?“. A questo punto Gianni Sperti è sbottato affermando di lasciare certi argomenti in Tribunale:

“Qui nessuno fa violenza verbale. Qui stiamo dando delle opinioni. Anche tu sei andata oltre con la finta dolcezza. […] Non ti autoelogiare. Aurora, se ti permetti un’altra volta di dire che faccio violenza verbale sulle donne io ti denuncio. Io ti faccio una querela”.

Gianni: "Io ti faccio una querela" #uominiedonne pic.twitter.com/yvKBcSfbQi — uomini e donne out of context (@uedooc) September 22, 2023

