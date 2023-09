Spettacolo

Vincenzo Chianese | 22 Settembre 2023

La festa a sorpresa per Filippa Lagerback

In queste ore è arrivato un importante traguardo per Filippa Lagerback. La conduttrice, che a breve tornerà in tv con la nuova edizione di Che Tempo Che Fa al fianco di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ha infatti compiuto 50 anni e per lei nel corso della giornata non sono mancate tante sorprese e bellissime emozioni. Daniele Bossari, che fa coppia fissa da anni con Filippa, ha regalato a sua moglie una bellissima festa di compleanno a sorpresa, che è riuscita nel migliore dei modi. La Lagerback infatti è arrivata insieme a suo marito e al suo cane in un locale sul Lago Maggiore. Qui, ad attenderla, c’erano tutti i più cari amici della presentatrice, sua madre e sua figlia Stella, nata dall’amore con Bossari.

A quel punto Filippa Lagerback, stupita e incredula, non ha potuto trattenere la commozione, e ha così trascorso la serata del suo compleanno circondata da tutti i suoi affetti. In queste ore nel mentre la conduttrice ha anche postato sui social gli istanti più belli della sua festa di compleanno, condividendo anche il momento del suo arrivo all’interno del locale. In più Filippa, ringraziando coloro che hanno reso speciale il suo 50esimo compleanno, ha affermato su Instagram:

“Difficile esprimere in parole la gratitudine che provo, circondata da gioia e amore, affetto e amicizia. Una giornata così non potevo immaginarla, fiori, messaggi, attenzioni, dolcezza e poi una festa a sorpresa di cui non avevo nessuna idea. IO che SO sempre TUTTO! Pazzesco, non so come avete fatto..! Vi amo. Grazie”.

Festa di compleanno a sorpresa per Filippa Lagerback pic.twitter.com/YnEiW9xpar — disagiotv (@disagio_tv) September 22, 2023

Grande emozione dunque per Filippa Lagerback, che ha trascorso al meglio il suo compleanno. Non resta dunque che fare tanti auguri alla conduttrice e attendere il suo ritorno in tv. Appuntamento con la prima puntata di Che Tempo Che Fa a domenica 15 ottobre.