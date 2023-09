Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

Uomini e donne

Flirt in corso per Gianni Sperti

Spesso si parla della vita privata di Gianni Sperti e nelle scorse ore una storia pubblicata su Instagram ha destato dei sospetti tra i fan di Uomini e Donne. Secondo qualcuno, infatti, dopo la foto postata non ci sarebbero dubbi. Ma presto per dirlo e per avere una conferma definitiva.

Sul suo profilo Gianni Sperti ha fatto sapere di trovarsi a Desenzano del Garda e ha svelato approssimativamente anche l’hotel in cui si trova e dove ha trascorso la notte. Dall’immagine non sono sfuggiti alcuni particolari “romantici”. Parliamo per esempio del palloncino a forma di cuore rosso, così come di due rose, posate accanto agli accappatoi.

Ciò ha lasciato pensare che si tratta di un weekend romantico tra Gianni Sperti e la presunta nuova fiamma, ma non abbiamo idea di chi si tratta. Ad accompagnare il tutto la scritta “Stay tuned”. Questo dunque ha dato una piccola speranza ai telespettatori di conoscere finalmente chi è la persona che fa battere il cuore all’opinionista del dating show di Canale 5.

La storia Instagram di Gianni Sperti

C’è da dire che Gianni Sperti è estremamente riservato e non ha mai parlato della sua vita al di fuori dei riflettori. Quindi trarre delle conclusioni affrettate è prematuro e dunque attendiamo sia lui ad esporsi ulteriormente e chiarire come stanno le cose.

Le indiscrezioni e ipotesi non sembrano mancare, così come le smentite da parte di Gianni Sperti. Attendiamo quindi news e curiosità. Certo è che la scritta “Stay tuned” lascia presupporre, forse, a dei prossimi aggiornamenti. Per adesso però l’opinionista ha condiviso solo delle immagini in cui si trova a Desenzano del Garda.

Da alcune foto e video postati Sperti ha però lasciato intendere di non essere da solo, ma non ha specificato con chi. Chi lo sa!