Alex Belli è Ligabue e Tale e Quale ma Malgioglio lo demolisce

Spettacolo

Vincenzo Chianese | 30 Settembre 2023

Tale e Quale Show

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show, il celebre programma condotto da Carlo Conti. Quest’anno come ben sappiamo tra i protagonisti del talent show c’è anche Alex Belli, che per la prima volta si sta mettendo alla prova con questa nuova ed entusiasmante sfida. Solo ieri, l’amato attore ha vestito i panni di Ligabue, e naturalmente la sua performance era attesissima da tutto il pubblico. Alex si è così esibito con l’iconica Piccola Stella Senza Cielo, facendo emozionare i telespettatori e il web. Ma non solo. Belli infatti ha anche convinto a pieno sia Giorgio Panariello che Loretta Goggi, che hanno speso per lui bellissime parole. Poco dopo però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che in queste ore ha fatto discutere.

Dopo aver ascoltato i giudizi di Giorgio e Loretta, a dire la sua è stato anche Cristiano Malgioglio, che a sorpresa ha letteralmente demolito Alex Belli. Il paroliere infatti non sembrerebbe aver apprezzato la performance dell’attore e a quel punto ha fatto una dura critica. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Vuoi sapere cosa penso di lui? NP. Esibizione non pervenuta. Ho ascoltato la tua clip. Essere presuntuosi è molto pericoloso per questo lavoro, lo sai? Sei bello, sei bravo, io ascolto. Tu pensi di essere bello, un cantante straordinario, ma a me non interessa. Io sono un giudice. Non hai una voce fluida, non mi è piaciuta questa esibizione. Mi sei sembrato una torta piatta, una di quelle senza lievito”.

Nonostante le critiche di Malgioglio però, l’esibizione di Alex Belli nei panni di Ligabue a Tale e Quale Show ha convinto gran parte del pubblico. Ma come ci stupirà l’attore nel corso delle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.