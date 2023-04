NEWS

Andrea Sanna | 30 Aprile 2023

verissimo

Le critiche a Gianni Sperti, lui risponde

Secondo appuntamento settimanale con Verissimo. Silvia Toffanin anche oggi ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con numerosi ospiti. A prendere parte alla trasmissione di Canale 5 è intervenuto Gianni Sperti.

L’opinionista di Uomini e Donne ha replicato alle frecciatine della sua ex moglie Paola Barale, ma non solo. Spesso è stato criticato sul web per essersi sottoposto a interventi di chirurgia estetica. Gianni Sperti non ha mai fatto mistero di tenere molto al suo aspetto e, di conseguenza, di essere propenso a qualche piccola operazione per migliorarsi.

Proprio oggi in trasmissione Silvia Toffanin ha parlato di questo con lui. “Sì, poi tu mi vedi dal vivo… è vero è fatto dei ritocchini sul viso. Tanti o pochi? Sono pochi anche se sembra il contrario. Tutte le volte che mi incontrano dal vivo mi dicono ‘però non è così grande sta bocca’. Forse perché il video aumenta un po’ tutto ed enfatizza”, ha spiegato Gianni Sperti molto serenamente.

La conduttrice gli ha fatto notare che la cosa importante è che lui sia in pace con se stesso e si piaccia. E proprio a riguardo Gianni Sperti non sembra avere dubbi: “Io mi piaccio. Poi lavoriamo in televisione, perché negare il fatto che lavoriamo con l’immagine. C’è chi preferisce tenersi le rughe, io se posso toglierla perché no? Ogni due o tre anni, ma una cosa leggerissima. Ho un medico, mio amico, che è contrario all’esagerazione. Quindi se vado a chiedergli una cosa non la faccio”.

Nel suo discorso Gianni Sperti ha precisato di aver fatto solo dei “piccoli ritocchini” e non degli interventi invasivi: “Il collo è il mio, le braccia sono le mie, le gambe pure. Si vedrebbe un corpo decadente. Cosa rispondo a chi mi critica? Fatevi i fattacci o ritocchini vostri. Dico che non capisco l’offesa”, ha concluso l’opinionista.

L’intervista è possibile recuperarla sul sito di Mediaset Infinity.