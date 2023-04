NEWS

Andrea Sanna | 30 Aprile 2023

Dei fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sognano in grande e regalano ai due degli anelli. La foto non sfugge al web

I fan regalano degli anelli a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Se nella Casa del Grande Fratello Vip 7 il loro rapporto è stato spesso caratterizzato da alti e bassi e ci sono state svariate incomprensioni, una volta fuori tutto è cambiato. Sui social la coppia, ormai inseparabile, si mostra d’amore e d’accordo e tutto sembra andare per il verso giusto. Il tutto anche per l’immensa gioia dei loro fan, gli Oriele.

Sebbene qualcuno cerca ancora oggi di punzecchiare Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sul loro rapporto, loro sembrano avere le idee piuttosto chiare. In svariate occasioni sui social hanno replicato per le rime e difeso la loro relazione. Anche a chi ha accusato la venezuelana di non pubblicare mai immagini con il suo fidanzato per non rovinare il feed di Instagram. Cosa assolutamente non vera, come spiegato dall’influencer. A riguardo però tanti fan si sono schierati in loro difesa.

E a proposito dei supporter di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sbirciando sui social abbiamo notato che alcuni non si sono proprio risparmiati nei loro confronti. I fan dei due li stanno “viziando” con numerosi regali e tante lettere ricche d’affetto. Tra i doni, come mostrato da questo screen si nota una scatolina di color violetto con al suo interno degli anelli. Il particolare non è sfuggito agli utenti del web, anche perché pare che la coppia abbia gradito questo dolce pensiero.

Storie Instagram – Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

L’immagine, come dicevamo, ha fatto il giro del web e attirato l’attenzione di tanti utenti. Alcuni hanno trovato questo regalo molto carino, altri invece credono sia stato un po’ troppo azzardato. In ogni caso, però, la coppia sembra essere felice di così tanta premura da parte di chi li segue. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si godono il loro amore alla luce del sole e in questi giorni si trovano insieme in Spagna. Meglio di così!