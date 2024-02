Gianni Sperti e la sorella scatenati a Verissimo, ballano la coreografia di Sinceramente e coinvolgono Silvia

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

verissimo

Silvia Toffanin questo pomeriggio a Verissimo ha accolto Gianni Sperti e sua sorella Cinzia per una chiacchierata ricca di emozioni. L’ingresso in studio però ci ha regalato un momento divertente, in cui scatenato ha ballato la coreografia di Sinceramente di Annalisa.

Gianni Sperti e la coreografia di Sinceramente

Gradito ritorno a Verissimo per Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne che nelle ultime apparizioni nel programma di Silvia Toffanin è comparso da solo e in compagnia di Tina Cipollari, stavolta fa ritorno insieme a sua sorella Cinzia. Per accoglierlo in studio la conduttrice e la regia hanno scelto “Sinceramente” di Annalisa, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2024.

Fin da subito Gianni Sperti non ha nascosto di avere un debole per questa canzone e di averlo fatto sapere alla stessa cantante, che ha più volte ricondiviso il momento sui social network. E oggi a Verissimo Silvia Toffanin ha deciso di fare un piccolo regalo a Gianni. Al suo arrivo in studio è partita la musica, come accade per qualsiasi ospite, ma stavolta con Sinceramente di Annalisa per l’appunto.

Come possiamo vedere da questo video Gianni Sperti ha confessato di non riuscire a resistere al pezzo dell’ex allieva di Amici. Di conseguenza si è lasciato andare alla realizzazione della coreografia. Per questo ha coinvolto anche il pubblico, sua sorella Cinzia e persino Silvia Toffanin ha accennato qualche movimento timido. Anche se c’è da dire che la conduttrice ha preferito godersi lo spettacolo.

Il momento che ha coinvolto Gianni Sperti a Verissimo non è passato di certo inosservato sui social. È stato commentatissimo tra i fan di Verissimo, che hanno scherzato sul fatto che anche lui sia stato totalmente rapito da questo brano come tutti.

Vedremo se ci regalerà altri momenti come questo Gianni Sperti a Uomini e Donne o in altre ospitate TV.